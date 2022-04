Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb last van mijn kuit, is het een zweepslag? Fysiotherapeut Susanne van der Hoeven: "Te snel belasten na een zweepslag kan de schade nog groter maken."

Ik trok een sprintje en voelde iets knappen in mijn kuit. Is dat een zweepslag?

"Die kans is inderdaad groot. Een zweepslag voelt alsof iemand je met een zweep op je been slaat: een felle heftige tik. Soms gaat het gepaard met een voelbaar of zelfs hoorbaar 'knapje'. Patiënten omschrijven het gevoel ook wel eens als een elastiekje dat springt."

Wat is een zweepslag precies?

"Een zweepslag is een gedeeltelijke spierscheur die meestal ontstaat door een explosieve aanspanning, zoals wanneer je een sprintje trekt of wanner je je op een andere manier plotseling afzet. Het kan in alle spieren voorkomen, maar meestal gebeurt het in de kuit. Je kunt je been dan niet meer belasten, alleen nog wat strompelen."

Wat moet je doen als je een zweepslag hebt?

"Leg je been zo snel mogelijk omhoog en koel de pijnlijke plek. Daardoor voorkom je dat de kuit heel dik en blauw wordt. Probeer zoveel mogelijk rust te nemen: belast het been de eerste dagen niet. Die eerste fase is heel belangrijk, omdat de kapotte spiervezels de tijd moeten krijgen om zich opnieuw te hechten."

Moet je ermee naar de huisarts?

"Niet per se. Behalve wanneer je vermoedt dat er iets anders aan de hand is dan een zweepslag. Als je rust neemt, zul je merken dat de pijn na een paar dagen wat afneemt. Dat is het moment om de fysiotherapeut te bellen voor een afspraak."

Waarom moet je eigenlijk naar de fysio?

"In het begin is de plek van de zweepslag nog heel kwetsbaar en raakt de kuit makkelijk nog meer overbelast. Tegelijkertijd moet het spierweefsel wel getraind worden, zodat de spier weer optimaal kan functioneren."

"Een fysiotherapeut kan je helpen de belasting stapje voor stapje op te bouwen en voorkomt dat je te hard van stapel loopt. Overbelasting ligt op de loer en dat kan het herstelproces aanzienlijk vertragen. Bij te snelle hervatting van je normale activiteiten is de kans op terugval heel groot."

Hoe lang duurt het voordat je alles weer kunt?

"Onder begeleiding van een fysiotherapeut duurt het herstel ongeveer tussen de zes en tien weken."

Is er een manier om zweepslag te voorkomen? Kun je je kuiten rekken?

"Zeker! Warm goed op wanneer je gaat sporten. Sporten waarbij je veel op je tenen loopt, zoals tennis, atletiek, hockey en volleybal zijn berucht als het om zweepslag gaat. Rek je kuiten voorzichtig voordat je aan je training of wedstrijd begint."

Heb je een oefening om je kuiten sterker te maken?

"Ga op je voorvoeten op de eerste traptrede staan. Sta op je tenen, til één been op en laat dan langzaam de hak van je staande been zakken. Houd eventueel de trapleuning vast voor extra steun. Zodra je beneden bent aangekomen, duw je je met twee voeten omhoog totdat je weer op je tenen staat. Herhaal een paar keer aan beide kanten. Doe deze oefening alleen wanneer je geen kuitblessure hebt en bouw langzaam de frequentie op."

Susanne van der Hoeven is fysiotherapeut bij TRIAS Fysio Utrecht