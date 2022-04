Vandaag is het Wereld Autisme Dag en wordt aandacht gevraagd voor mensen met autisme. Ook op de werkvloer vind je mensen met autisme, maar door verkeerde aannames komen ze niet altijd goed tot hun recht. Dat terwijl autisme op de werkvloer veel voordelen kent.

Ruim 1 procent van de Nederlanders heeft een autistische stoornis volgens de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Dat komt neer op ongeveer 200.000 mensen. 'De autistische werknemer' bestaat echter niet.

"Autisme behelst een breed spectrum. Dit betekent dat mensen met autisme allemaal anders in elkaar zitten", vertelt Elsemiek Corvers, jobcoach bij re-integratieorganisatie Percuris. "Daarom is het lastig om een algemene beschrijving te geven van een werknemer met autisme. Iemand kan heel sociaal zijn, of juist teruggetrokken."

Veel misverstanden over mensen met autisme

Taco Schepp (42) heeft ook een autismeprofiel. Hij is teamlead bij cybersecuritybedrijf Motiv, onderdeel van Atos. In zijn loopbaan heeft hij gemerkt dat er veel misverstanden zijn over mensen met autisme. "Als je vertelt dat je autisme hebt, vinden mensen het soms een beetje eng. Dan weten ze opeens niet meer hoe ze met je moeten omgaan."

“Mensen denken soms dat je geen gevoel hebt. Dat is absoluut niet waar.” Taco Schepp

Sommige aannames zijn kwetsend. "Mensen denken wel eens dat je geen gevoel hebt. Dat is absoluut niet waar. Ik voel juist heel veel, want alle indrukken uit mijn omgeving komen bij me binnen. Ik heb eerder te veel gevoel."

In zijn loopbaan heeft Schepp bij meerdere bedrijven gewerkt, maar hij voelde zich niet altijd thuis. Werkgevers en collega's zagen hem vaak niet voor vol aan. "Ze gaan ervan uit dat je ongeschikt bent voor bepaalde zaken, zoals leidinggeven. Je wordt veroordeeld om een label. Er wordt vergeten dat ik ook een mens ben."

Alles willen weten over een onderwerp

Hoewel iedere werknemer met autisme anders is, vallen bepaalde eigenschappen vaak op in een werksetting. Iemand met autisme bijt zich bijvoorbeeld graag ergens in vast, zegt Corvers. "Ze gaan tot het gaatje om alles te weten te komen over een onderwerp. Ze weten er vaak snel meer over dan de werkgever zelf."

Volgens Schepp heeft die eigenschap voor- en nadelen. "Ik leer nieuwe dingen op een andere manier. Om iets goed te begrijpen heb ik echt alle informatie nodig. Neem bijvoorbeeld een boom. Die heeft een stam, takken en blaadjes, en die blaadjes hebben nerven. Iemand zonder autisme ziet één blaadje en denkt: de andere blaadjes zullen dat vast ook hebben. Maar dat kan ik niet zomaar aannemen. Om het zeker te weten, wil ik al die blaadjes bekijken."

Die focus op details is voor een werkgever soms lastig te begrijpen, zegt Schepp. "Die vindt het lang duren. Maar je maakt wel degelijk stappen, en komt uiteindelijk op een heel hoog kennisniveau uit."

Meerdere gesprekken tegelijk kunnen volgen

Mensen met autisme zijn analytisch vaak sterk ontwikkeld, zegt Corvers. "Dat heeft grote voordelen. Je weet zeker dat ze documenten tot het laatste cijfertje achter de komma controleren. Ze hebben een hyperfocus en zien alles, terwijl iemand anders makkelijker over een foutje heen leest."

Schepp herkent dat. "Ik zie, hoor en merk echt alles. Ik heb een tijdje op bij een servicedesk gewerkt, waar iedereen door elkaar praatte." Waar de meeste mensen niets meer kunnen onderscheiden in dat rumoer, was dat voor hem geen probleem. "Ik kan tegelijkertijd meerdere telefoongesprekken met klanten volgen en horen als het gesprek een verkeerde kant op gaat. Dan ben ik er snel bij om in te grijpen."

Schepp vindt het wel eens moeilijk om met emoties van anderen om te gaan. "Ik kon niet goed onderscheiden welk gevoel van de ander is, en wat van mij: als iemand boos werd, voelde ik me ook boos. Dat was heel vermoeiend. Maar ik heb geleerd dat beter te scheiden. Als iemand mij hevig geëmotioneerd belt, kan ik die emotie nu bij die persoon laten."

Erg direct in de communicatie

In de omgang met collega's merkt Schepp dat hij voor hen soms onverwacht uit de hoek komt. "Ik ben erg direct in de communicatie. Dat kan een voordeel zijn, want iedereen weet wat hij aan me heeft, maar het komt soms bot over."

Hij heeft geleerd om genuanceerder te zijn. "Ik zeg ook altijd tegen collega's: als ik iets doe wat je niet fijn vindt, zeg het en dan doe ik het voortaan anders. En neem het vooral niet persoonlijk op, want zo is het zeker niet bedoeld."

“Het is zo belangrijk om je gehoord en gezien te voelen.” Taco Schepp

Corvers adviseert bedrijven om, net zoals bij andere werknemers, vooral naar de kracht van iemand met autisme te kijken. "Als je diegene laat doen waar hij of zij goed in is, dan heb je vaak de perfecte werknemer."

Na een tijd geen werk te hebben gehad, kwam Schepp twee jaar geleden via het UWV terecht bij ITvitae, een organisatie die mensen met hoogbegaafdheid en autisme opleidt voor en begeleidt naar werk als ICT-specialist. Zij hielpen hem aan zijn huidige baan in cybersecurity en begeleiden hem met jobcoaching. "Ik vind het een opluchting om hier te werken. Ik krijg vertrouwen en de ruimte om dingen in mijn eigen tempo te doen. Het is zo belangrijk om je gehoord en gezien te voelen."