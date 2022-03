Overvallen worden door angst, last hebben van hartkloppingen en niet meer goed kunnen ademen. Het zijn de symptomen van een paniekaanval. Maar wat is een paniekaanval precies en wat kun je doen om zo'n aanval te voorkomen?

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het aantal mensen dat last heeft van angstklachten wereldwijd met een kwart toegenomen, blijkt uit cijfers van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Mike Hoffmeister, ervaringsdeskundige en coach op het gebied van mentale gezondheid bij Paniekaanvalvrij, zegt dat iedereen een paniekaanval anders ervaart. "Toch zijn er veel gemeenschappelijke kenmerken. Paniek is een emotionele reactie afkomstig van dat deel van ons brein waar ook het overlevingsmechanisme zich bevindt."

Leer je emoties uiten

"De meeste mensen zullen tijdens een paniekaanval het gevoel hebben in levensgevaar te zijn. Voor de één uit dat zich in het gevoel onmiddellijk weg te moeten, de ander bevriest of verstijft van angst", legt Hoffmeister uit.

"Er zijn veel mensen die vroeger niet hebben geleerd om op een gezonde manier hun emoties te uiten. Zij houden alles binnen, tot het op een gegeven moment te veel wordt en ze op knappen staan. De angst voor het toelaten van die gevoelens kan dan in korte tijd zo toenemen dat we dat een aanval noemen."

“"Je kunt zulke heftige hartkloppingen hebben dat je denkt dood te gaan.” Mike Hoffmeister, coach mentale gezondheid

Een paniekaanval kan zich op verschillende manieren uiten. Denk aan fysieke reacties als hyperventilatie, ademhalingsproblemen en duizeligheid. Ook kun je het gevoel hebben niet in je lichaam te zitten door de extra ingeademde zuurstof. "Het adrenalinegehalte in je bloed neemt ook toe waardoor je zulke heftige hartkloppingen kunt krijgen dat je het gevoel hebt dood te gaan", zegt Hoffmeister.

Verstrikt in een cirkel van angst

Lidewy Hendriks, psycholoog bij MIND Korrelatie, vergelijkt een paniekaanval met een vulkaanuitbarsting. "De angst heeft zich dan zo opgehoopt dat je lichaam als een vulkaan tot uitbarsting komt." Het kan een reactie van je lijf zijn op de enorme hoeveelheid stress die zich - vaak ongemerkt- heeft opgestapeld.

Angst is een heel belangrijke emotie, zegt Hendriks. Het zorgt ervoor dat je alert bent voor gevaar en vlucht als dat nodig is. "Maar voel je zulke sterke vluchtgevoelens op een moment dat dat niet nodig is, dan kan dat heel eng zijn. Als je gedachten het vervolgens overnemen, kan dat het gevoel versterken dat je in gevaar verkeert. Je raakt als het ware verstrikt in een vicieuze cirkel van angst."

“Probeer jezelf af te leiden door in je hoofd een puzzel op te lossen of door terug te tellen van honderd naar één.” Lidewy Hendriks, psycholoog

Volgens Hoffmeister denken mensen die paniekaanvallen doorstaan dat ze een irrationele angst hebben. "Maar als je in de supermarkt in de rij staat voor de kassa en je voelt die angst opkomen, dan willen zij dat koste wat kost niet laten zien. Want wat zullen mensen denken? En ook: je bent in de supermarkt, dus stel je niet zo aan? Die sociale angst is wel reëel."

Leer signalen herkennen

Het positieve is dat een paniekaanval goed is aan te pakken, laat Hendriks weten. "Probeer allereerst de oorzaak van de angst en opgebouwde spanning te achterhalen, ook als je denkt dat er geen specifieke oorzaak is."

Hendriks vervolgt dat het belangrijk is erover te praten. "Daardoor leer je signalen herkennen. Verder kun je mindfulness-, ontspannings- of ademhalingsoefeningen doen. Op het moment dat je dan een aanval voelt opkomen, kunnen die oefeningen helpen de aanval te laten zakken of je helpen er beter door te komen."

Weten wat er in je lichaam gebeurt helpt

Verder adviseert de psycholoog om tijdens een aanval in het achterhoofd te houden dat je lichaam zo'n grote toestroom van adrenaline maar voor een korte tijd kan aanmaken, en dat die gevoelens van (doods)angst dus weer overgaan. "Daarnaast kun je jezelf proberen af te leiden door in je hoofd een puzzel op te lossen of door terug te tellen van honderd naar één."

Hoffmeister denkt dat het nog te vaak gaat over hoe af te komen van de angst. "Dat zou helpen om paniekaanvallen in de toekomst te voorkomen. Maar zo werkt het niet, want angst is een normale emotie. Leer jezelf daarom oké te zijn met je gevoel."

Volgens de coach zijn er geen magische woorden die ervoor kunnen zorgen dat de paniek verdwijnt. "Ga jezelf ontwikkelen, en steek daar energie in. Wees je ervan bewust dat het niet onmiddellijk is opgelost en gun jezelf die tijd. Zelf heb ik veel trainingen gedaan en boeken gelezen. Het hebben van de juiste kennis over angst en paniekaanvallen is een belangrijke stap om je paniek te overwinnen."