Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik ben vaak moe. Heb ik misschien bloedarmoede? Huisarts Monique Tjon-A-Tsien: "Heftige menstruatie en ijzertekort kunnen beide leiden tot bloedarmoede."

Ik ben steeds moe. Kan het bloedarmoede zijn?

"Dat is mogelijk. Maar bij bloedarmoede speelt er vaak nog wat meer dan vermoeidheid alleen. Het geeft ook duizeligheid of het gevoel dat je gaat flauwvallen en soms ook hartkloppingen, zweten, bleekheid en hoofdpijn."

Wat is bloedarmoede eigenlijk?

"Bij bloedarmoede zit er te weinig hemoglobine in je bloed. Hemoglobine is een stof die zuurstof van de longen naar de cellen in het hele lichaam brengt. Wanneer je weinig hemoglobine hebt, krijgen de cellen minder zuurstof. Je kunt je voorstellen dat dat voor allerlei verschillende klachten kan zorgen."

Hoe kan een tekort aan hemoglobine ontstaan?

"Door verschillende factoren. Wat ik bij jonge vrouwen vaak zie, is bloedarmoede veroorzaakt door hevige menstruatie. Ze verliezen zoveel bloed dat een ijzertekort ontstaat. IJzer is onmisbaar voor de aanmaak van hemoglobine."

“Behalve door ijzergebrek kun je ook bloedarmoede krijgen door een tekort aan foliumzuur of vitamine B12.”

"Ook vrouwen in de overgangsleeftijd krijgen soms last van hevige bloedingen en krijgen daardoor bloedarmoede. Het komt ook voor bij andere vormen van bloedverlies. Soms heb je zo'n bloeding niet eens in de gaten, zoals regelmatig het geval is bij een maagzweer of darmpoliepen."

Welke andere oorzaken zijn er?

"Behalve door ijzergebrek kun je ook bloedarmoede krijgen door een tekort aan foliumzuur of vitamine B12. Die vitamine zit enkel in dierlijke producten, dus veganisten lopen een hoger risico op bloedarmoede als ze geen B12-supplementen nemen. Ook een gebrek aan ijzerrijke voeding kan de oorzaak zijn."

Hoe wordt bloedarmoede vastgesteld?

"De dokter kan de diagnose stellen door bloed te prikken. We meten dan de zogenoemde Hb in het bloed: de hemoglobinewaarde. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de bloedarmoede voer ik meestal een extra test uit die MCV genoemd wordt. Daarmee krijg ik beter in beeld of het om een voedingsstoffentekort gaat of om een onderliggende aandoening."

Wat voor behandelingen zijn er?

"Hoe we behandelen hangt af van de oorzaak van de bloedarmoede. Naast voldoende ijzerrijke voeding kan een hormoonspiraaltje of de anticonceptiepil wel eens helpen bij jonge vrouwen en vrouwen in de overgangsleeftijd die lijden aan hevige menstruatie. Dat vermindert de bloedingen."

“Vitamine B12 zit hoofdzakelijk in dierlijke producten zoals vlees, eieren en zuivel. Als je die producten niet eet, koop dan B12 in supplementvorm.”

"Bij een voedingsstoffentekort geef ik meestal voedingsadvies. Soms schrijf ik ijzerpillen of vitamine B12-pillen of -injecties voor. In het ergste geval moet een patiënt een bloedtransfusie ondergaan."

Wat moet je doen om bloedarmoede te voorkomen?

"Zorg voor een gezond en gevarieerd dieet met veel vitamines en mineralen. Vitamine B12 zit hoofdzakelijk in dierlijke producten zoals vlees, eieren en zuivel. Als je die producten niet eet, koop dan B12 in supplementvorm. Zorg daarnaast voor voldoende foliumzuur en ijzer."

Waar zit dat in?

"Foliumzuur zit in asperges, spinazie, volkorenbrood en bonen. En ijzer vind je in peulvruchten, zoals bonen, linzen en sojabonen, groenten zoals broccoli, andijvie, courgette, spinazie, doperwten en schorseneren. Maar ook in noten, gedroogd fruit, mosselen, rood vlees, kabeljauw, haring, sardines en garnalen. Als je er vitamine C-rijke producten bij eet, zoals kiwi's of sinaasappels, neem je het ijzer beter op."

Monique Tjon-A-Tsien is integraal leefstijlhuisarts en kaderhuisarts hart- en vaatziekten in Wateringen.