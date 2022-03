Bijna een miljoen Nederlanders met een longaandoening hebben geregeld last van verergerde klachten als gevolg van luchtvervuiling. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel.

Houtstook, industrie, wegverkeer en landbouw leiden volgens het onderzoek tot de meeste gezondheidsklachten. Die klachten variëren van benauwdheid en hoesten tot een longaanval waarbij die klachten snel verergeren.

Meer dan 50.000 mensen belandden hierdoor in het afgelopen jaar zelfs één of meerdere keren in het ziekenhuis, schrijft Nivel. Patiënten zeggen ook dat ze vaker medicijnen moeten nemen als gevolg van luchtvervuiling.

De mate waarin men last heeft en klachten ondervindt, verschilt per woonplaats en provincie en hangt samen met de aanwezigheid van bronnen van luchtvervuiling in de directe omgeving. Landbouw en veeteelt leiden in de provincies Noord-Brabant en Limburg vaker tot gezondheidsklachten. In Utrecht en Noord-Holland leidt wegverkeer tot de meeste klachten.

Luchtvervuiling is ook schadelijk voor mensen zonder longaandoening. Volgens cijfers van het Longfonds overlijden jaarlijks minstens twaalfduizend mensen vroegtijdig door het inhaleren van fijnstof of stikstofdioxide.

Kinderen die opgroeien in vervuilde lucht ontwikkelen vaker astma. Bijna zesduizend Nederlandse kinderen kregen in 2019 astma door luchtvervuiling. Het Longfonds noemt Nederland "daarmee triest koploper in Europa" en roept gemeenten ertoe op meer te doen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.