Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik heb geen zin in seks. Is er iets mis met mijn libido? Seksuoloog Astrid Kremers: "Zin in seks is meestal opwekbaar en ontstaat door talloze factoren."

Krijg je vaak mensen op het spreekuur met libidoklachten?

"Heel vaak. Maar het libido bestaat helemaal niet. Het is een oud-freudiaans begrip dat we als seksuologen al een tijdje niet meer gebruiken."

Hoezo bestaat het libido niet? Je kunt toch veel of weinig opwinding ervaren?

"Verlangen en opwinding zijn emoties. Net zoals angst, blijdschap en verdriet. Het lijkt soms alsof die opwinding spontaan ontstaat, maar het is altijd een reactie op iets. Net zoals andere emoties."

Wat betekent dat?

"Dat je niet per se iemand bent zonder zin in seks. Opwinding is fluïde en meestal opwekbaar. Bij het ontstaan van verlangen spelen verschillende factoren: remmende en stimulerende. Die factoren hangen samen met vier subcategorieën: jezelf, je relatie, de omstandigheden en je hebt altijd adequate seksuele prikkels nodig."

"Over het algemeen zie je dat mensen in het begin van hun relatie veel zin in seks hebben. Dat komt doordat ze in die fase meer aandacht, moeite en tijd steken in alle vier de factoren. Ze maken zichzelf mooi voor de ander, besteden veel aandacht aan elkaar, er is veel wat nieuw en dus spannend is. En dat geeft meer opwinding."

Wat raad je mensen aan die minder zin ervaren?

"Ik heb geen algemeen advies. Ik kijk per persoon welke remmende en stimulerende factoren er zijn. Hoe kunnen we de remmende factoren wegnemen en de stimulerende toevoegen? Dat kan dan bijvoorbeeld leiden tot een advies op het gebied van leefstijl: vroeger naar bed, meer ontspanning, gezonder eten of meer bewegen zodat iemand beter in zijn vel zit."

“Vrouwen zijn over het algemeen goed in het geven van seksueel plezier, maar vergeten nog weleens te nemen of te ontvangen.”

"Maar het kunnen ook andere tips zijn, zoals meer lieve dingen voor elkaar organiseren of een slot op de deur zodat de kinderen je niet meer kunnen storen. En denk aan andere of sterkere seksuele prikkels."

Wat voor tips heb je nog meer?

"Je zult alleen maar zin krijgen in seks wanneer je verwacht dat het vrijen plezierig voor je zal zijn. Probeer dus alleen maar mooie seksuele herinneringen te creëren."

Hoe doe je dat?

"Pijn is een absolute no-go. Vrijen hoort geen pijn te doen. Doe geen dingen die je niet fijn vindt, praat erover. Ook over wat je wél fijn vindt. Vrouwen zijn over het algemeen goed in het geven van seksueel plezier, maar vergeten nog wel eens te nemen of te ontvangen."

Komt het eigenlijk ook bij mannen voor?

"Ja. Zowel vrouwen als mannen ervaren minder zin in seks. Bij vrouwen zie ik het vaker. Dat heeft te maken met het feit dat zij helaas gemiddeld meer pijn, minder orgasmes, meer grensoverschrijdend gedrag en meer seksueel geweld ervaren. Daardoor is seks voor hen minder belonend en dat zorgt voor minder zin in seks. Het lijkt daardoor soms alsof vrouwen minder libido hebben, maar dat is dus niet zo."

Astrid Kremers is geregistreerd seksuoloog NVVS bij haar praktijk sexuoloog.nl en schreef het boek 'Aandacht voor seks'.