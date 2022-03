We poetsen, spoelen en stokeren wat af. Toch heeft meer dan 80 procent van de volwassen Nederlanders één of meerdere gaatjes. Wat doen we niet goed? En hoe zorgen we dan wel het best voor ons gebit?

"Door minimaal twee minuten te poetsen met een fluoridetandpasta en dan het liefst elektrisch", zegt angsttandarts Maaike Schutjes. "Het is wetenschappelijk bewezen dat je met een elektrische tandenborstel de meeste bacteriën verwijdert. Poets je met een handtandenborstel, dan is het belangrijk dat het een zachte tandenborstel is en dat je niet te hard poetst. Dan kan je namelijk glazuur of tandvlees wegpoetsen."

Poetsen volgens de drie B's

Ook de poetstechniek is belangrijk, vervolgt Schutjes. "Je poetst volgens de drie B's: buitenkant, binnenkant en bovenop. Om jezelf te controleren, zijn er speciale plaqueverklikkers, deze kunnen de tandarts en mondhygiënist ook gebruiken." Behalve tandenpoetsen, is rageren ook onderdeel van goede mondverzorging. "Met een zacht kunststof ragertje, dit is effectiever dan stokeren", legt de tandarts uit.

“Het is niet alleen van invloed hoeveel suiker je eet, maar ook het aantal eetmomenten per dag.” Maaike Schutjes, angsttandarts

"Qua voeding is niet alleen van invloed hoeveel suiker je eet, maar ook het aantal eetmomenten per dag. Voor een goede mondgezondheid zou het het beste zijn om maximaal zeven eet- en drinkmomenten per dag te hebben."

Ook je levensstijl heeft invloed

Daarnaast heeft je levensstijl ook invloed op je gebit. "Des te beter je voor jezelf zorgt, mentaal en fysiek, des te meer aandacht je ook hebt voor je eigen mondverzorging", zegt Schutjes.

"Natuurlijk heb je sneller tandverval als je je gebit niet goed onderhoudt of er slechte leefgewoonten op na houdt, waardoor je tanden uitvallen en getrokken moeten worden en je uiteindelijk een prothese nodig hebt", zegt tandtechnicus Stella Vermeulen. Maar, vervolgt Vermeulen, een ongeluk, verslaving of ander ziektebeeld kan er ook de oorzaak van zijn dat je gebit achteruitgaat.

“Afwasmiddel is beter dan tandpasta als je een kunstgebit hebt.” Stella Vermeulen, tandtechnicus

Bij goede mondverzorging hoort een halfjaarlijkse controle bij de tandarts. De tandarts controleert niet alleen op gaatjes, vullingen en kronen, maar meet ook de conditie van je tandvlees. Daarnaast bestudeert de tandarts je tong, lippen, wang en slijmvliezen.

Schuurmiddel in tandpasta

Sommige kinderen en volwassenen zijn bang voor de tandarts. Volgens Schutjes is het belangrijk om dit aan te geven. "Door dit te bespreken, kan de tandarts helpen om de angst bij het kind spelenderwijs te verminderen", legt ze uit. "Mocht dit niet helpen, dan kan je je kind laten doorverwijzen naar een gespecialiseerde kindertandarts." Ook voor volwassenen geldt dat goed is om de angst aan te kaarten zodat de behandeling daarop kan worden aangepast.

Draag je een kunstgebit of een uitneembare prothese, dan is een goede mondverzorging net zo belangrijk. "Poets een prothese liever niet met tandpasta", zegt de tandtechnicus. "In tandpasta kan namelijk een schuurmiddel zitten dat de kunsttanden beschadigd. Je kan beter afwasmiddel gebruiken of een speciale prothesereiniger. Vooral geen bleekmiddelen gebruiken. En spoel het kunstgebit niet af met kokend water, dit beschadigt het kunststof of kan de pasvorm veranderen."

Droge mond door medicatie

"Tot slot leidt bepaalde medicatie sneller tot een droge mond, met grotere kans op gaatjes. Een ander voorbeeld is medicatie waardoor je meer gaat knarsetanden, waardoor je tanden sneller slijten", zegt Schutjes. Vandaar dat het van belang is dat de iemand zijn medicijngebruik doorgeeft aan de tandarts of de mondhygiënist. "Zij kunnen hier dan rekening mee houden en je helpen om de gevolgen te minimaliseren."

"Verder is genetisch ook bepaald of je sterke of zwakkere tanden hebt. Ik raad altijd aan om zo goed mogelijk voor je tanden te zorgen. Hoe mooi we de protheses ook kunnen aanmeten, er gaat toch niks boven het eigen gebit", aldus Vermeulen.