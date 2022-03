Ziekenhuizen, KWF Kankerbestrijding en kankerpatiënten en -behandelaars doen gezamenlijk een beroep op alle verkopers om niet langer tabaksproducten te verkopen, meldt het AD.

Tabaksverkoop via internet is vanaf 2023 niet meer toegestaan en vanaf 2024 mogen ook supermarkten geen tabaksproducten meer verkopen. Medici en patiënten willen dat de verkoop nu al wordt gestaakt, zeggen zij in het AD.

"Wij vinden het onbegrijpelijk dat supermarkten, kiosken en tankstations een product verkopen dat zoveel schade berokkent", aldus ruim twintig ziekenhuizen en elf specialisten.

Roken is een belangrijke oorzaak van kanker en andere chronische ziekten. "We weten dat ruim 80 procent van de longkankergevallen wordt veroorzaakt door roken", zegt Carla van Gils van KWF Kankerbestrijding, die kanker "de andere pandemie" noemt.