Het aantal Nederlanders met griep is voor de tweede week op rij fors gestegen. Dat betekent dat een griepepidemie is begonnen, melden het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC woensdag. Zij baseren zich op informatie van laboratoria, ziekenhuizen, huisartsen en GGD's.

In Nederland is er sprake van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige verschijnselen hun huisarts bezoeken en minstens 10 procent het influenzavirus heeft. Die data worden bijgehouden door het Nivel en het RIVM.

Vorige week meldde het RIVM aan NU.nl al een duidelijke stijging van het aantal keel- en neusmonsters met het influenzavirus te zien. "Afgelopen week steeg dit aantal snel verder en werd in ruim de helft van de monsters een influenzavirus gevonden", zegt het instituut nu.

De stijging van het aantal griepgevallen is volgens Nivel en het RIVM waarschijnlijk gerelateerd aan het opheffen van de coronamaatregelen in Nederland. "Daardoor hebben mensen weer meer contact met anderen en kan ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toenemen."

Griep lastiger te volgen vanwege corona-epidemie

Volgens het RIVM en Nivel was het aan de hand van cijfers afkomstig van huisartsen lastig te bepalen of er sprake was van een griepepidemie. "De klachten van griep lijken namelijk erg op die van het coronavirus en veel mensen met griepachtige klachten zullen naar een GGD-teststraat gaan of doen een zelftest. Er gaan daardoor minder mensen met luchtweginfecties naar de huisarts dan vorige jaren."

Daarom onderzoekt het RIVM sinds november monsters uit de coronateststraten van de GGD in Amsterdam en Utrecht op de aanwezigheid van griepvirussen. Aan de hand van die data was een stijging van het aantal griepgevallen te zien. Ook cijfers van laboratoria en ziekenhuizen gaven een toename aan.

De laatste griepepidemie vond plaats in de winter van 2019/2020 en duurde slechts drie weken. Vlak daarna brak de coronapandemie uit. Vanwege de coronamaatregelen kwam er de afgelopen twee jaar nauwelijks griep voor in Nederland.

Griep en COVID-19 zijn beide infecties van de luchtwegen, maar worden veroorzaakt door verschillende virussen. De virussen verspreiden zich via druppels die vrijkomen bij bijvoorbeeld hoesten en niezen. De basismaatregelen helpen niet alleen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar ook die van het griepvirus.