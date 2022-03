In de afgelopen twee jaar kon veel reguliere zorg niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Daarom wordt er gezocht naar een oplossing in de vorm van digitale zorg. Denk bijvoorbeeld aan zorgapps waarmee je je gezondheid kunt monitoren en het beeldbellen met de huisarts.

Volgens Daan Dohmen, hoogleraar Digitale Transformatie in de Zorg aan de Open Universiteit, wil je als patiënt op een snelle en efficiënte manier geholpen worden door de juiste zorgverlener. "Dat kan goed met digitale zorg. Nu al raadplegen veel mensen eerst Thuisarts.nl, voordat ze eraan denken een afspraak te maken bij de huisarts."

Als je kijkt naar hoe de zorg nu is ingericht, lijkt het af en toe wel lopendebandwerk, vervolgt Dohmen. "Dat gaat niet op als het gaat om spoedzorg, maar wel voor patiënten die een behandeltraject doorlopen en regelmatig terug moeten voor controles."

"Er wordt dan van je gevraagd over een paar maanden terug te komen, terwijl er dan niks aan de hand hoeft te zijn. In de tussentijd heb je geen zicht op wat de patiënt meemaakt. Digitale zorg kan betekenen dat de patiënt niet iedere keer naar het ziekenhuis hoeft, en dat er toch virtueel een vinger aan de pols wordt gehouden", aldus Dohmen.

“De grootste uitdaging in de zorg ligt momenteel in het aantrekken van zorgverleners.” Daan Dohmen, hoogleraar Digitale Transformatie in de Zorg

Verder werd door de coronapandemie goed zichtbaar hoe weinig capaciteit er is onder zorgpersoneel, terwijl de vraag naar zorg door de vergrijzing en het aantal chronische aandoeningen alleen maar zal stijgen. "De grootste uitdaging in de zorg ligt momenteel dan ook in het aantrekken van zorgverleners. Meer inzetten op digitale zorg zou deze vraag deels kunnen opvangen", zegt Dohmen.

Een andere manier van werken

Dat beaamt Eveline Wouters, hoogleraar Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg aan Tilburg University en Fontys Hogescholen. "We zien dat door de coronacrisis het gevoel van urgentie en de welwillendheid is toegenomen om daar op een creatieve manier mee om te gaan."

Een van de voordelen van het inzetten op zorgapps is het feit dat zorgverleners aan meer patiënten zorg kunnen verlenen door iemand digitaal van advies te voorzien. Tegelijkertijd kan voor patiënten bij wie fysieke zorg noodzakelijk is meer tijd worden uitgetrokken.

“De verantwoordelijkheid zal meer voor rekening komen van de patiënt, in plaats van alleen bij de huisarts tijdens het spreekuur.” Eveline Wouters, hoogleraar Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg

Daar staat tegenover dat digitale zorg niet voor iedereen is weggelegd; denk aan digibeten of mensen zonder beschikking over een computer, laptop of telefoon. Tevens vraagt het om een andere manier van werken van zorgverleners en een verschuiving van verantwoordelijkheden.

Vergoeding van de hartritmeapp

Wouters: "De verantwoordelijkheid zal meer voor rekening komen van de patiënt, in plaats van alleen bij de huisarts tijdens het spreekuur. Daar komt bij dat om goede gezamenlijke beslissingen te kunnen nemen betrouwbare data nodig zijn. Data alleen zijn ook niet voldoende; er is altijd een zorgverlener nodig om een inschatting te maken over wanneer er wel en wanneer er niet moet worden ingegrepen."

Naast zorgapps ter vervanging van fysieke afspraken bij de huisarts is er nu ook de hartritmeapp. In navolging van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en Zilveren Kruis kom je daarvoor nu ook bij het Maastricht UMC+ en zorgverzekeraar VGZ voor vergoeding via je zorgverzekering in aanmerking.

Zelf hartritme in de gaten houden

Patiënten kunnen hierdoor zelf hun hartritme in de gaten houden, terwijl cardiologen dit op afstand beoordelen. Als advies over aanpassing van medicatie nodig is, volgt telefonisch overleg. Is de situatie ernstig, dan moet de patiënt alsnog naar het ziekenhuis.

“Het kan niet zo zijn dat een zorgverlener op ieder moment beschikbaar is als er via een app meldingen binnenkomen.” Eveline Wouters, hoogleraar Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg

Volgens vergelijkingssite Independer was het inzetten van de hartritmeapp eerder niet financieel aantrekkelijk voor ziekenhuizen. Inmiddels krijgen ziekenhuizen een vergoeding als de app wordt gebruikt in een consult. "Een belangrijke ontwikkeling, want nu kan de app ook bij andere ziekenhuizen ingezet worden."

De coronapandemie als katalysator

Wil digitale zorgverlening goed functioneren, dan moeten er organisatorische veranderingen plaatsvinden. "Het kan niet zo zijn dat een zorgverlener op ieder moment beschikbaar is als er via een app meldingen binnenkomen", aldus Wouters. "Denk bijvoorbeeld aan het instellen van onlinediensten."

Dohmen: "Wat dat betreft heeft de coronapandemie gewerkt als een soort katalysator. Voorheen werden veel pilots en proeven uitgeprobeerd, maar de afgelopen twee jaar lieten ons zien dat als het moet, er veel mogelijk is."