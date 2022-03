Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik heb last van rode jeukende bultjes. Wat kan dat zijn? Dermatoloog Patrick Kemperman: "Wat we rond deze tijd vaak zien bij kleine kinderen, zijn lenteoren."

Lenteoren? Wat zijn dat?

"Ik zag het tien jaar geleden voor het eerst bij een jongetje van een jaar of acht. Hij had opgezwollen oren met jeukende blaasjes erop. Het komt in het voorjaar voor bij kinderen van tussen de vijf en twaalf jaar. Vandaar de benaming: lenteoren."

Hoe kan het dat het in de lente voorkomt?

"Lenteoren is een plaatselijke vorm van zonneallergie. Het ontstaat door blootstelling aan ultraviolette straling van de eerste zon van het jaar. Bij jongens komt het iets vaker voor dan bij meisjes. Waarschijnlijk omdat jongens overwegend korter haar hebben, waardoor de oren meer blootgesteld worden aan de zon."

Welke klachten krijgen kinderen aan de oren?

"Jeuk en blaasjes die soms gaan schilferen. Vaak wordt de huid ook rood. Het treedt vaak pas een dag na de blootstelling aan zonlicht op. Daardoor brengen ouders het meestal niet in verband met een teveel aan uv-straling."

Wat kun je ertegen doen?

"Bouw de blootstelling langzaam op, laat de huid wennen aan de zon. Vermijd de zon tijdens de piekuren, tussen 12.00 en 15.00 uur. Ook is het belangrijk om de huid goed te beschermen tegen de zon."

“Bij jeuk kun je een vette zalf gebruiken ter verlichting.”

"Smeer je kind - juist ook in het voorjaar - in met zonnebrandcrème. Vergeet de oorschelpen niet. Zonneallergie wordt voornamelijk veroorzaakt door UVA-straling. Kijk dus op de verpakking van je zonnebrandfles of de crème zowel UVB- als UVA-straling filtert."

En als je kind al lenteoren heeft?

"Houd je kind uit de zon tot de plekjes weg zijn, zodat ze kunnen genezen. Bij jeuk kun je een vette zalf gebruiken ter verlichting. Een crème met levomenthol werkt verkoelend. Als de klachten heel vervelend zijn, kan de dokter een ontstekingsremmende crème voorschrijven."

Volwassenen krijgen dus nooit lenteoren?

"Nee. Bij volwassenen zien we wel 'gewone' zonneallergie: jeukende huiduitslag met bultjes, blaasjes en/of vlekjes. Die komen met name voor op alle lichaamsdelen die aan de zon worden blootgesteld. Meestal krijg je het als je huid nog niet gewend is aan zonlicht. In de lente dus, of als je midden in de winter op zonvakantie of wintersport gaat."

“Zonneallergie is chronisch. Heel soms gaat het vanzelf over.”

"De plekjes verdwijnen na een paar dagen vanzelf, maar kunnen bij een volgende blootstelling aan de zon opnieuw opspelen. In de loop van de zomer verdwijnen de klachten meestal door lichtgewenning."

Hebben sommige mensen een hoger risico?

"Zonneallergie komt vooral voor bij mensen met een licht huidtype: een lichte huidskleur, rood of blond haar en lichte ogen. Het kan zomaar ontstaan. Ook als je er eerder nooit last van had. En als je het eenmaal hebt, krijg je er meestal het jaar erna opnieuw last van. Zonneallergie is chronisch. Heel soms gaat het vanzelf over."

Hoe valt het te voorkomen?

"Stel de huid in de eerste zonnige dagen niet te lang bloot aan de zon. Begin bijvoorbeeld met twintig minuten en bouw het langzaam op. En smeer je goed in, met factor 30."

Patrick Kemperman is dermatoloog bij het Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis.