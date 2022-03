Veel Nederlanders proberen iets aan hun gewicht te doen. De instroom bij diëtisten is zo groot, dat in meerdere provincies een tekort dreigt, meldt de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD) aan NU.nl. Ook het aantal deelnemers aan het zogeheten gecombineerde leefstijlinterventieprogramma (GLI-programma) schiet omhoog, zegt het RIVM.

Nederland en overgewicht In 2020 was de helft van Nederlanders te zwaar.

Een op de drie Nederlanders kampte toentertijd met enig overgewicht, drie op de twintig hebben obesitas.

Onderzoeksbureau Ipsos meldde in eerder onderzoek dat tijdens de pandemie een kwart van de Nederlanders zwaarder was geworden.

Met GLI werken volwassenen aan hun leefstijl. Het voornaamste doel is het terugdringen van overgewicht, door middel van gezonde voeding, bewegingstips en het aanpakken van andere omstandigheden. Deelnemers kiezen vooral voor hulp van leefstijlcoaches, fysiotherapeuten of diëtisten.

Volgens RIVM-onderzoeker Ardine de Wit, die namens het gezondheidsinstituut het GLI-programma monitort, waren er bij de laatste peildatum in augustus vorig jaar ruim 28.000 deelnemers. Dat aantal was in die voorgaande vijf maanden al met elfduizend gestegen.

"Ook sinds augustus nam het aantal deelnemers opnieuw een vlucht", vertelt De Wit. Hoewel de precieze stijging nog niet vaststaat, ziet de RIVM-onderzoeker het aantal deelnemers erg snel stijgen.

Vooral vrouwen (71 procent) proberen hun gewicht of gewoontes aan te passen. Het RIVM heeft nog geen overzicht van de precieze reden waarom deelnemers zich opgeven voor het GLI-programma: resultaten van een gedragsonderzoek volgen deze zomer.

Dit zijn de meest populaire programma's binnen het GLI Het CooL (Coachen op leefstijl)

Beweegkuur

SLIMMER (voeding, bewegen en gedragsbehoud)

SSIB (Samen sportief in beweging)

Nederlanders kunnen worden doorverwezen door hun huisarts of een specialist.

Als Nederlanders zichzelf opgeven, kost deelname zo'n 800 tot 900 euro.

Diëtisten zien veel over-, maar ook ondergewicht

Het GLI-programma is voorbereid op een verdere toename van het aantal deelnemers. Particuliere diëtisten hebben het moeilijker, weet directeur Bianca Rootsaert van de NVD. De circa 4.500 diëtisten in Nederland hebben het vooral druk met obesitasgevallen, maar zien ook ondervoeding als groeiend probleem, legt zij uit.

"In principe moeten Nederlanders binnen vijf dagen gezien worden door een diëtist, maar dat is momenteel niet zo", vervolgt Rootsaert. Zorgverzekeraars moeten dan een oplossing zoeken in andere regio's, of online consulten proberen te organiseren. "Maar dat is niet altijd mogelijk", vervolgt ze. Patiënten komen dan uiteindelijk op een wachtlijst te staan.

De NVD-directeur stipt aan dat diëtisten ook vóór de coronapandemie druk waren. Volgens haar moet de sector geholpen worden om uit te breiden. "De komende jaren zal dit vak hard nodig zijn om - met andere zorgberoepsgroepen - grote problemen aan te pakken."