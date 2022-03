Tien miljoen mensen in Nederland hebben een chronische aandoening. Zij kunnen vaak niet het leven leiden dat ze willen, maar dat hoeft geen reden te zijn om bij de pakken neer te zitten. Vandaag: Kai Vasmel (32) kreeg anderhalf jaar geleden de diagnose diabetes type 1.

Vasmel had al een tijdje last van vage klachten, zoals enorme kramp in zijn benen, 's nachts in bed. "Dat was in een warme periode, dus ik dacht dat het daaraan lag. Tijdens werkdagen had ik ook last van mijn ogen, het lukte me niet meer zo goed om scherp te stellen. Maar het was toen erg druk op werk, dus weet ik het daar aan."

Toen drie mensen afzonderlijk van elkaar aan Vasmel vroegen of hij was afgevallen, begon hij zijn klachten serieuzer te nemen. "Ik was op de een of andere manier in korte tijd 10 kilo kwijtgeraakt, terwijl ik al niet zo zwaar ben. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en die zei gelijk: 'Dat moet diabetes zijn'."

De huisarts vermoedde diabetes type 2 en nam een vingerprik af om het bloed te checken. Daaruit bleek inderdaad dat Vasmel diabetes had, waarop hij werd doorverwezen naar het diabetescentrum in het ziekenhuis. Daar ontdekte een internist dat het niet om type 2 ging, maar om type 1.

Meest voorkomende chronische ziekte

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Het kan iedereen overkomen. Ruim een miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2, 110.000 mensen hebben net als Vasmel type 1. Elke week komen daar duizend gevallen bij.

Bij diabetes 2 heeft het lichaam te weinig insuline. Ook reageert het lichaam er niet goed op. Overgewicht en weinig beweging, maar ook leeftijd en genen kunnen een oorzaak zijn. Type 2 kun je meestal voorkomen door gezond te leven.

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte, waarbij het eigen afweersysteem de cellen die insuline maken vernietigt. Patiënten met diabetes type 1 moeten daarom insuline inspuiten of een insulinepomp dragen.

Zelf insuline spuiten en voorzichtig zijn met wat je eet

Hoewel Vasmel uitsluitsel had, was hij wel flink in de war door de diagnose. "Er komt veel op je af. Daarnaast wist ik weinig van de ziekte en had ik geen idee wat het verschil tussen de types was."

Direct na de diagnose moest Vasmel bij zichzelf insuline gaan spuiten, wat niet voor iedereen even makkelijk is. "Gelukkig belde de diabetesverpleegkundige de volgende dag na om te vragen hoe het was gegaan. Dat was erg fijn, want ik ben niet zo happig op naalden."

Wat Vasmel erg helpt bij het leren leven met diabetes, is zijn blog over de ziekte. Het idee daarvoor kreeg hij toen hij met een vriendin aan het appen was in de eerste week na de diagnose. "Ze vroeg wat ik die ochtend had ontbeten. Daarna kwamen we op het idee van het delen van diabetesrecepten. De naam Wat eet een diabeet was al snel bedacht, dat bekte best lekker."

Op Wat eet een diabeet vinden mensen met diabetes inmiddels recepten, maar ook informatie over de aandoening en ervaringsverhalen van Vasmel. "Ik heb bijvoorbeeld gedeeld hoe het is om voor het eerst een hypo te hebben, een te lage bloedsuikerspiegel. Daar kun je best van schrikken."

Een stukje taart eten kan

Vasmel hoopt dat diabetes meer bekendheid krijgt, want hij merkt dat er een taboe op rust. "Het voelt toch een beetje gek om tijdens het uiteten insuline te spuiten, terwijl het dat niet hoeft te zijn."

Waar hij ook aandacht voor wil, is de impact die de ziekte heeft op iemands leven. Een stukje taart eten kan, maar door de vele suikers moet je dan wel een kwartier van tevoren insuline spuiten, legt Vasmel uit.

Belangrijk, want een onstabiele bloedsuikerspiegel vergroot de kans op andere aandoeningen op de lange termijn, zoals hart- en vaatziekten en nierproblemen. "Gelukkig heb ik inmiddels een handige pomp die mijn bloedsuikerspiegel kan corrigeren als ik die verkeerd heb ingeschat. Maar het blijft veel vooruitkijken."