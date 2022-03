Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week een vraag in het kader van de Internationale Dag van de Nier op 10 maart: hoe weet je dat er iets mis is met je nieren? Huisarts Monique Tjon-A-Tsien: "Te veel zout kan voor nierschade zorgen."

Wat doen de nieren eigenlijk?

"De nieren filteren afvalstoffen uit het bloed en zorgen dat de verhouding water en zout in het lichaam goed blijft. Daarnaast helpen ze bij de aanmaak van bepaalde hormonen voor de bloeddruk en ook bij de aanmaak van rode bloedcellen."

Wat merk je ervan als ze slechter gaan functioneren?

"Meestal niets, je krijgt pas klachten in een heel laat stadium. Dan is er meestal al een hoop schade aangericht. Daarom is het belangrijk om in alle levensfasen voor je nieren te zorgen."

Hoe doe je dat dan?

"Roken en overgewicht zijn risicofactoren, net als diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Probeer dus zo gezond mogelijk te leven, stop met roken en val af als je veel te zwaar bent. Zorg er verder voor dat je genoeg water drinkt: zeker 1,5 tot 2 liter vocht per dag. Water helpt de nieren om de afvalstoffen af te voeren. En gebruik ook niet te veel zout."

Waarom is zout slecht voor de nieren?

"Te veel zout zorgt ervoor dat je lichaam meer vocht vasthoudt. Daardoor stijgt de bloeddruk. Het brengt bovendien schade toe aan de filters in je nieren. De nieren kunnen de afvalstoffen dan niet meer goed uit je bloed halen. Het gevolg is dat je lichaam zich langzaam maar zeker vergiftigt."

“We krijgen met onze dagelijkse voeding voldoende zout binnen. Voeg dus geen zout aan maaltijden toe.” Monique Tjon-A-Tsien, huisarts

Hoe kun je minderen met zout?

"We krijgen met onze dagelijkse voeding voldoende zout binnen. Voeg dus geen zout aan maaltijden toe, maar gebruik kruiden om je eten mee op smaak te brengen. Neem bijvoorbeeld tijm, rozemarijn, knoflook, laurier, basilicum, salie of peterselie. Varieer en experimenteer! Kruiden zitten vol vitamines en mineralen. Ze zijn dus supergezond. Maar bovenal zijn ze vreselijk lekker."

Waar moet je nog meer op letten als je minder zout wilt eten?

"Kook zo veel mogelijk met verse producten. Aan sommige blikgroenten is zout toegevoegd als conserveringsmiddel. Pas ook op met prefabsauzen, pakjes en zakjes, kant-en-klaarmaaltijden en afhaalmaaltijden zoals pizza. Daar zit vaak veel zout in. En wees terughoudend met gezouten vlees zoals rookvlees, spek en worst."

Moet je je nieren laten controleren bij de dokter?

"Het kan geen kwaad om vanaf je vijftigste eens per ongeveer vijf jaar je cholesterol, suiker, bloeddruk en nierfunctie te laten controleren bij de huisarts. Zo kun je nierziektes voorkomen."

Hoe valt de nierfunctie dan te controleren?

"Nierschade valt te meten in je urine en in je bloed. Er zit dan bijvoorbeeld te veel eiwit in je plas. Dat komt doordat de nierfilters 'lek' zijn. Ze laten eiwitten uit je bloed door naar de urine. In het bloed stijgt dan de concentratie afvalstoffen."

"Die controle is zéker aan te bevelen aan mensen die medicijnen slikken. Als je nieren slechter gaan werken, scheiden ze de medicijnen minder goed uit. Mogelijk moet de dosering daarom naar beneden worden bijgesteld."

Monique Tjon-A-Tsien is kaderhuisarts hart- en vaatziekten en integrale leefstijl-huisarts in Wateringen.