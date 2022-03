Een huisdier is niet alleen goed voor het hart, maar maakt ook gelukkiger. In de rubriek Gezond of niet duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een onderwerp waar verwarring over bestaat. Is het een goed idee je hond mee naar werk te nemen?

Zijn verschijning leidt in het ziekenhuis van Calais geregeld tot verbazing. Als Peyo de lift uit stapt, zijn hoofd om de hoek van de gang steekt of aan het bed van doodzieke patiënten staat. Peyo is geen zorgverlener, maar een therapeutisch paard.

Paardentrainer Hassen Bouchakour kocht Peyo voor shows die hij gaf. De hengst bleek een groter talent te hebben dan dansen op muziek. Na de show pikte Peyo steeds iemand uit het publiek die ernstig ziek bleek te zijn. Op een dag trok Peyo een pruik van het hoofd van een ziek kind. Peyo en het kind hadden de grootste lol.

Hoewel een paard in de gang van een ziekenhuis vrij uniek is, zijn dieren in de zorg dat volgens Pim Martens niet. Los van hulphonden, worden volgens de hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Maastricht ook katten, konijnen, vogels en zelfs ezels ingezet. Vrijwilligers bezoeken met wollige alpaca's ouderen met dementie, maar ook jongeren met bijvoorbeeld autisme.

Pootjes aan het bed

"Uit onderzoekt blijkt dat dieren een positieve invloed kunnen hebben", zegt de hoogleraar 'dierzaamheid'. Hij deed onder de naam 'meer pootjes aan het bed' onderzoek met het Maastricht UMC+ en kinderboerderij De Heeg. "Van de zorgverleners geeft 94 procent aan dat dier kan bijdragen aan het therapeutische proces. En 97 procent vindt dat het inzetten van dieren extra voordelen kan opleveren."

Dieren kunnen ook gezonde mensen helpen. Vier op de vijf Nederlandse huisdierbezitters zegt dat een huisdier zorgt voor een betere lichamelijke en mentale gezondheid, zo blijkt uit onderzoek dat Nestlé Purina (bekend van merken als Bonzo en Felix) woensdag bekendmaakt. Van de mensen zonder huisdier verwacht 60 procent dat een hond of kat een positief effect op de lichamelijke en mentale gezondheid heeft.

Gelukkiger en minder eenzaam

Canadese onderzoekers bekeken tien onderzoeken en op basis van gegevens van bijna vier miljoen mensen stelden ze vast dat hondenbezitters langer leven. Voordelen zijn er helemaal voor wie al hartproblemen heeft. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat een hond goed is voor de bloeddruk.

“Niet alleen het gezelschap van het dier zelf speelt een rol. Ook de eventuele contacten die je opdoet tijdens het uitlaten van de hond kan eenzaamheid verminderen.” Pim Martens, hoogleraar 'dierzaamheid'

Dat hondenbezitters lichamelijk gezonder zijn, ligt vanwege het uitlaten wellicht voor de hand. Voordelen zijn er echter ook op sociaal vlak. Van de huisdierbezitters vertelt 40 procent dat het huisdier voorkomt dat zij in een sociaal isolement belanden, zegt Anya Pieroen van Nestlé Purina. "Eenzelfde percentage geeft aan dat de hond of kat ze gelukkiger maakt in het leven."

"Niet alleen het gezelschap van het dier zelf speelt een rol", zegt hoogleraar Martens. "Ook de eventuele contacten die je opdoet tijdens het uitlaten van de hond kan eenzaamheid verminderen." Een kwart van de niet-huisdierbezitters zegt dat een hond of kat ervoor zou zorgen dat zij meer mensen ontmoeten.

Welzijn van dieren

Meer Nederlanders stimuleren een huisdier te nemen is echter niet de oplossing. "Tijdens corona worden vaak dieren in een impuls aangeschaft, en daarna misschien weer weggedaan", zegt Martens. "Ook de aanzienlijke ecologische pootafdruk speelt mee."

Pieroen ziet meer in huisdieren delen. Volgens Nestlé Purina zijn er in Nederland zo'n twee miljoen honden en drie miljoen katten. "Er zijn allerlei mogelijkheden om op andere manieren om met dieren in aanraking te komen", zegt Pieroen. "Zoals oppassen. Ook de hond meenemen naar de werkplek is een stap in de goede richting."

“Cavia's, konijnen en kippen kunnen uit angst bevriezen.” Pim Martens, hoogleraar 'dierzaamheid'

Dieren inzetten in de zorg vraagt volgens Martens om voorzichtigheid. Ze kunnen ziektes overbrengen en kunnen bijten. Maar belangrijker: het ene dier is geschikter dan het andere. "Cavia's, konijnen en kippen kunnen uit angst bevriezen", zegt Martens. Ook moet het welzijn van de dieren moet worden gewaarborgd. "Daar ontbreekt het nogal eens aan."

Het oordeel

Dieren hebben een positief effect op mensen. Huisdierenbezitters zijn lichamelijk fitter, maar voelen zich ook minder eenzaam. Meer huisdieren is niet de oplossing, een huisdier om te delen is beter. Je hond meenemen naar het werk is een goed begin.