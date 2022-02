Niezen, snotteren en neusverstopping. Volwassenen hebben zo'n twee tot vijf keer per jaar last van rhinitis, zoals de medische term voor verkoudheid luidt. Kinderen zes tot tien keer. Valt er iets tegen te doen?

"Verkoudheid is een ontstekingsreactie van het slijmvlies in de neus", legt Waiel Alkhateeb, kno-arts en somnoloog bij Haaglanden Medisch Centrum uit. "Het slijmvlies is de binnenbekleding van de neus die nodig is om de lucht die we inademen te bevochtigen, te filteren en te verwarmen."

Alkhateeb vervolgt: "Wanneer er een ontstekingsreactie ontstaat in het slijmvlies kan er veel slijm en snot geproduceerd worden. Ook kan het slijmvlies opzwellen, waardoor de neus verstopt raakt en gevoelig kan worden. Hierdoor kan je snel niezen."

Alleen nog maar virusproducten

Rhinitis wordt veroorzaakt door het rinovirus. "Dat is een van de meest voorkomende verkoudheidsvirussen", zegt Jan Kaan, gepensioneerd arts-microbioloog. "Het rinovirus dringt je lichaam binnen via receptoren in je neusslijmvlies en neemt de regie van de cel over. Waar in de gezonde cel het normale stofwisselingsproces plaatsvindt, maakt deze nu alleen nog maar virusproducten aan."

Vervolgens worden die samengesteld tot nieuwe virusdeeltjes. Uiteindelijk barst de cel uit elkaar en dan gaan de virusdeeltjes op weg naar de volgende cel. Zo ontstaan miljarden virusdeeltjes. Het lichaam reageert hierop door allerlei stoffen waaronder interferon, dat de virusaanwas remt, aan te maken. Maar interferon veroorzaakt ook koorts, spier- en hoofdpijn.

Voorkomen beter dan genezen

Om een 'gewone verkoudheid' te bestrijden, kun je een allereerst een zoutoplossing gebruiken om de neus schoon te maken en het slijmvlies te verzachten waardoor de klachten af zullen nemen.

"Als dit echt niet helpt, kan medicatie zoals xylometazoline (neusspray) helpen om het slijmvlies te laten slinken", zegt Alkhateeb. "Dit middel mag je nooit langer dan een week gebruiken vanwege de bijwerkingen en het verslavende effect."

“Griep is heftiger dan een fikse verkoudheid, omdat het hele lichaam reageert op het virus.” Waiel Alkhateeb, kno-arts en somnoloog

Voorkomen is volgens de kno-arts nog altijd beter dan genezen. Daarom raadt hij aan om te bewegen, gezond te eten, rekening te houden met allergieën en je aan de corona-hygiëne maatregelen te houden. Zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het gebruiken van papieren zakdoekjes.

Vaker verkouden in de winter

Volgens de Alkhateeb zijn er verschillende oorzaken voor rhinitis waar je rekening mee kunt houden. Denk aan allergieën, koude lucht, lichamelijke inspanning, stress, hormonale veranderingen zoals zwangerschap, het gebruik van sommige bloeddrukmedicatie, pittig eten, virale infecties zoals griep en weersveranderingen.

"Je kan zeker verkouden worden als je kou hebt gevat", geeft Alkhateeb aan. "Soms heb je verkoudheidsklachten als je buiten in de kou bent, die weer stoppen als je een tijdje binnen in de warmte bent. Aan de andere kant is het ook zo dat sommige virussen zoals het rinovirus beter overleven in de kou, waardoor mensen dus sneller en vaker verkouden zijn in de winter dan in de zomer."

Klachten erger bij griep

Griep en verkoudheid zijn niet hetzelfde. "De griep is een echte virusinfectie, veroorzaakt door het influenzavirus", legt Alkhateeb uit. "Griep is heftiger dan een fikse verkoudheid, omdat het hele lichaam reageert op het virus."

Het immuunsysteem komt in actie en gaat de strijd aan. "Vandaar dat je klachten kunt krijgen zoals koorts, (spier)pijn, vermoeidheid en heftige complicaties zoals een longontsteking. Ook zijn de verkoudheidsklachten bij griep vaak erger dan bij een 'gewone verkoudheid'."