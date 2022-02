Meer meisjes laten zich vaccineren tegen HPV, het virus dat verschillende vormen van kanker kan veroorzaken, meldt het RIVM dinsdag. Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) laat de opkomst van vorig jaar zien dat "HPV-vaccinatie een duidelijke stijging in deelname te pakken heeft".

Tot dit jaar ontvingen meisjes in het jaar waarin zij veertien jaar oud werden een uitnodiging voor de HPV-prik. Vorig jaar kregen in 2008 geboren meisjes die oproep. 70 procent haalde de prik.

De opkomst in 2020 was lager (64 procent), maar dat kwam volgens Van Ooijen doordat de eerste HPV-prik vanwege de toen geldende coronamaatregelen was uitgesteld van het voorjaar naar het najaar. Uiteindelijk nam de vaccinatiegraad in die groep toe tot 74 procent, schrijft de staatssecretaris in een Kamerbrief.

Daarmee was de opkomst de afgelopen twee jaar hoger dan in eerdere jaren. De staatssecretaris vergelijkt het met de 2003-groep, waarvan 46 procent zich voor hun veertiende volledig had laten vaccineren tegen HPV. Voor kinderen onder de vijftien jaar bestaat het vaccin uit twee prikken.

Volgens Van Ooijen heeft het RIVM de afgelopen tijd gewerkt aan een betere communicatie over het HPV-vaccin. Zo zijn er onder meer brochures in zes andere talen dan het Nederlands, waaronder Arabisch, Pools en Russisch, gemaakt. Ook is er een speciale brochure ontwikkeld voor de BES-eilanden.

Sinds dit jaar zijn een aantal dingen veranderd aan de HPV-prik. Zo krijgen ook jongens nu een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Bovendien krijgen zowel jongens als meisjes de prik voortaan in het jaar waarin zij tien jaar oud worden. Daarom vindt de komende twee jaar een inhaalcampagne plaats voor kinderen tot achttien jaar.

Wat is HPV? HPV staat voor humaan papillomavirus.

Ieder jaar krijgen duizend vrouwen en vierhonderd mannen in Nederland kanker door het virus.

HPV is zeer besmettelijk en seksueel overdraagbaar. De meeste mensen die in contact komen met het virus merken daar niets van.

Het HPV-vaccin werkt het best als je nog geen seks hebt gehad, vandaar dat het op jonge leeftijd toegediend wordt.

Het vaccin kan niet helemaal voorkomen dat je bijvoorbeeld baarmoederhalskanker krijgt, maar biedt wel voor een groot deel bescherming.

1 procent minder baby's gevaccineerd

Verder blijkt uit voorlopige cijfers van het RIVM over het Rijksvaccinatieprogramma dat de vaccinatie van baby's tegen infectieziekten als bof, mazelen, kinkhoest en polio vorig jaar met ongeveer 1 procent is afgenomen.

Volgens het RIVM hebben de coronamaatregelen mogelijk invloed gehad op de opkomst voor de vaccinaties. "Hierdoor moesten afspraken voor vaccinatie soms worden verzet", verklaart het instituut. "Ook speelde mee dat medewerkers vaak op andere plekken werden ingezet dan voor de kindervaccinaties."

Daardoor lijkt het er volgens het RIVM op dat de coronapandemie geen grote gevolgen heeft gehad voor het Rijksvaccinatieprogramma. Toch is het instituut er niet helemaal gerust op. "Deze cijfers stemmen tot enige ongerustheid, dus het is belangrijk om alert te blijven. Zeker als de (lichte) daling bij baby's in 2022 doorgaat", klinkt het.

De totale vaccinatiegraad wordt pas later berekend. Daarvoor bekijkt het RIVM hoeveel kinderen alle vaccinaties hebben gekregen voor hun tweede verjaardag. Volgens de laatste cijfers, die vorige zomer verschenen, was 91,3 procent van de kinderen die in 2018 werden geboren volledig gevaccineerd voordat ze twee werden. Dat was 0,5 procent meer dan een jaar daarvoor.