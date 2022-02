Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb veel last van acne. Is daar iets tegen te doen? Dermatoloog Patrick Kemperman: "Veel jongeren schamen zich, maar ga er gewoon mee naar de dokter. Er is meestal wel iets aan te doen."

Wat is acne precies?

"Acne is een ander woord voor jeugdpuistjes. De naam zegt het al: het komt vooral voor bij jongeren en begint meestal zo rond de veertien, vijftien jaar. Het is een ontsteking van de huid rondom de talgkliertjes."

Hoe ontstaat acne?

"Hormonen spelen een belangrijke rol. In de puberteit gaan de talgklieren bij veel jongeren meer talg produceren. Daardoor kunnen die kliertjes verstopt raken. Zo kan een mee-eter ontstaan: een wit, geel of zwart puntje dat de talgklier afsluit."

"De rode ontstoken huid ontstaat vervolgens doordat de klier zijn talg niet meer kwijt kan en daardoor openbarst. Irriterende stoffen zoals bacteriën komen zo in huid terecht en veroorzaken een ontsteking. Die heeft de vorm van een rood puistje."

Dus acne wordt niet veroorzaakt door slecht of vet eten?

"Er zijn aanwijzingen dat voedingsmiddelen het beloop van acne kunnen beïnvloeden. Melk en voedingsmiddelen met een hoge glycemische index zouden volgens de recentste studies invloed kunnen hebben."

“Experimenteer niet met middeltjes die op het internet worden aangeprezen, maar ga gewoon naar de dokter.”

"Sommige mensen merken dat ze minder last hebben van acne wanneer ze die producten minder eten. Maar dat is niet voor iedereen zo. Dat mensen met acne beter zouden moeten eten is een vooroordeel. Helaas niet het enige vooroordeel."

Welke vooroordelen zijn er dan nog meer?

"Dat acne veroorzaakt wordt door een slechte hygiëne. Dat is absoluut niet waar. Het is ook niet besmettelijk, zoals door sommigen nog wel eens wordt gedacht. Die vooroordelen zijn een slechte zaak, want ze veroorzaken veel leed onder mensen met acne."

"Ik zie veel jongeren die zich voor hun puistjes schamen. Soms gaat het zo ver dat ze zich niet meer durven te vertonen en sociale contacten uit de weg gaan. Soms veroorzaakt het somberheid. Als dat zo is, trek dan aan de bel bij de huisarts. Aan acne is in de meeste gevallen gewoon iets te doen."

Zoals wat?

"De huisarts kan benzoylperoxide of een vitamine A-crème voorschrijven die door middel van een soort peeling verhoorning van de huid tegengaat. Daardoor blijven de afvoergangetjes van de talgklieren open. Tegen ontstekingen kunnen een lokale antibioticalotion of -pillen worden ingezet."

"Bij heel ernstige vormen van acne kan je worden doorverwezen naar de dermatoloog. Die kan vitamine A-tabletten voorschrijven om de talgvorming te verminderen. Acne reageert doorgaans goed op de behandeling. Bijkomend voordeel is dat de kans op blijvende littekens kleiner wordt."

Wat kun je zelf doen om acne te verminderen?

"Probeer niet te krabben en knijp puistjes ook niet uit. Dat veroorzaakt ontstekingen en littekens. Met benzoylperoxide, te koop bij de drogist, kun je soms wel wat doen aan acne. Het werkt tegen verhoorning van de huid en remt de bacteriegroei. Gebruik de gel ten minste zes weken. Voor die tijd zie je geen effect. Experimenteer niet met middeltjes die op het internet worden aangeprezen, maar ga gewoon naar de dokter. Die denkt graag met je mee."

Patrick Kemperman is dermatoloog bij het Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis.