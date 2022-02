Nederlanders met een hardnekkige psychische stoornis zijn niet altijd geholpen met het huidige therapieaanbod. Ze zitten vaak zo vast in een gedachtepatroon, dat ze er zonder speciale hulp niet uitkomen. Bij psychedelische therapie zou deze groep mogelijk wel gebaat zijn, blijkt uit onderzoek. Wat maakt deze therapie zo veelbelovend? En waar kunnen deze patiënten terecht?

Bij zo'n 25 tot 30 procent van de psychische patiënten bieden de therapieën die in Nederland zijn goedgekeurd geen soelaas. Deze groep, met ernstige stoornissen, valt tussen wal en schip, zegt Joost Breeksema, promovendus op het gebied van psychedelica van het Universitair Medisch Centrum Groningen en directeur van Stichting OPEN, een landelijk expertisecentrum voor onderzoek naar psychedelica.

Aan psychedelische therapie - therapie met toepassing van geestverruimende middelen - zou deze groep mogelijk wel wat kunnen hebben. Breeksema: "Uit de eerste, kleinschalige klinische onderzoeken blijkt dat een deel van de mensen hier baat bij kan hebben. Dan hebben we het over allerlei stoornissen: heftige depressies, PTSS, verslavingen en angst en depressie bij mensen met een terminale ziekte."

Heel anders dan 'gewone' praatsessie met psychiater

Wat psychedelica zo effectief maakt, is dat ze ervoor zorgen dat de psychische en emotionele flexibiliteit wordt vergroot. Daardoor kunnen mensen tijdens een therapiesessie wel uit hardnekkige en rigide gedachtepatronen komen, zegt Breeksema. "Ze gaan tijdens de therapie bij zichzelf 'naar binnen'. Hierdoor krijgen ze een ander perspectief en andere inzichten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld plotseling inzien dat een situatie helemaal niet hun schuld is, of waar bepaald gedrag vandaan komt."

Maar omdat er geestverruimende middelen worden gebruikt, is psychedelische therapie veel intenser dan andere therapievormen. "Het is geen afspraak van een uur waarna je gewoon weer naar huis of je werk gaat. De sessies duren vaak de hele dag, zo'n acht tot negen uur."

Dat het is iets heel anders is dan een 'gewone' praatsessie met een psychiater, zegt ook Tijmen Bostoen. Bostoen is psychiater en trauma-expert bij Stichting Centrum '45, waar een onderzoek loopt met MDMA bij de behandeling van PTSS. "Psychedelische therapie gaat behoorlijk diep, het levert een hele intense ervaring op. Daarom zijn er ook altijd twee begeleiders bij."

MDMA kan impact hebben op lichaam en geest

Vooraf worden patiënten ook uitgebreid ingelicht over het gebruik van MDMA. Bostoen: "Het middel kan een enorme impact hebben op je lichaam en je geest, daar moet iemand goed op worden voorbereid." Vaak komen met de nieuwe inzichten ook heftige emoties mee, zoals verdriet, woede en angst. "Of iemand kan een dader vergeven of krijgt meer compassie voor zichzelf. Dit soort ervaringen moeten dan nog wel een plek krijgen." Na de 'trip' volgen daarom nog een aantal verwerkingssessies.

Voorlopig vinden sessies dus alleen nog in onderzoeksvorm plaats. Tot de therapievorm officieel is geregistreerd, bieden zorgverleners die nog niet aan, maar vanwege de veelbelovende onderzoeksresultaten kloppen toch al veel mensen bij psychiaters aan. Hun 'nee' verkopen, vindt Bostoen best lastig. "Het zijn vaak mensen die alles al hebben geprobeerd. Je weet dat dit iets is wat hen mogelijk zou kunnen helpen. Maar er zijn een beperkt aantal plekken in de studie die we nu doen."

'Underground' praktijken zijn niet betrouwbaar

Sommigen gaan in behandeling bij therapeuten die het buiten de officiële kaders aanbieden. Bostoen heeft zo zijn bedenkingen bij deze 'underground' praktijken. "Patiënten met PTSS zijn kwetsbaar en moeten voor, tijdens en na de MDMA-sessie goed begeleid worden door ervaren psychotherapeuten. Dat is bij die underground praktijken vaak niet het geval. Misschien krijgt iemand daarna juist wel nog meer last van zijn trauma's doordat diegene niet de mogelijkheid krijgt om de MDMA-ervaringen goed te verwerken."

Ook Breeksema benadrukt het belang van goede begeleiding. "Het gaat niet om het middel, het is niet zo dat de angst meteen weg is als je bijvoorbeeld MDMA neemt. Het gaat nadrukkelijk om het middel in de context van psychotherapie. Er komt veel meer bij kijken. Daarom moeten er mensen bij zijn die kunnen werken met patiënten met heftige stoornissen en die weten wat het is om in een andere staat van zijn te komen."

Belangrijk om voorwaarden goed te regelen

Mede daarom kwamen Nederlandse psychiaters vorige maand met een manifest voor een landelijke samenwerking op het gebied van psychedelische therapie. Breeksema: "Het is heel belangrijk dat we de voorwaarden hiervoor goed regelen, voor de veiligheid van patiënten en zodat we zoveel mogelijk uit deze therapie kunnen halen."

Maar het duurt zeker nog drie jaar tot de therapievorm in Nederland officieel geregistreerd is. Bostoen zegt dat er nog veel grotere en dure studies nodig zijn om de effecten beter te onderzoeken, ook in grotere groepen. "We hopen via het manifest ook fondsen te vinden die dat onderzoek mogelijk maken." Breeksema voegt toe: "Als er een aanwijzing is dat het een grote groep kan helpen en daarmee ook iemands familie, waarom zouden we die kans dan niet grijpen?"