Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: waarom zijn vezels eigenlijk zo gezond? En waar zitten ze in? Huisarts Jacqui van Kemenade: "Wie veel vezels eet, leeft langer, maar de gemiddelde Nederlander haalt maar de helft van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid."

Wat zijn vezels eigenlijk?

"Voedingsvezels zijn kleine deeltjes van planten die wij als mensen niet kunnen verteren."

Als we ze niet verteren, waarom zijn ze dan gezond?

"Om verschillende redenen. Een deel van de voedingsvezels, ook wel fermenteerbare vezels genoemd, dient als voedsel voor de goede bacteriën in de darmen. Die bacteriën zijn heel belangrijk voor de gezondheid en de werking van het immuunsysteem."

"Een ander deel van de vezels speelt een belangrijke rol bij de stoelgang. De vezels komen namelijk in hun geheel aan in de darmen. Daar zorgen ze ervoor dat de ontlasting volume krijgt en dat de darmwand geprikkeld wordt waardoor de darmbeweging toeneemt. Last but not least nemen ze vocht op. Dat maakt de ontlasting kneedbaar en soepel. Ze helpen dus bij het poepen."

Hoeveel moeten we er van eten?

"Onze verre voorvaderen zouden zo'n honderd gram vezels per dag hebben gegeten. Dat halen we nu bij lange na niet meer. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid is minstens 30 gram per dag, maar de gemiddelde Nederlander haalt nog niet eens de helft."

“Witbrood bevat bijna geen vezels omdat die er tijdens het bewerkingsproces uitgehaald zijn.” Jacqui van Kemenade, huisarts

Hoe krijgen we er meer van binnen?

"Door veel vezelrijke producten te eten. Vezels zitten bijvoorbeeld in groenten. Beleg je boterham eens met tomaten of avocado. Avocado's zijn heel rijk aan vezels. Maar vezels zitten ook in fruit, noten, peulvruchten, bonen en granen, mits die niet zijn bewerkt. Witbrood bevat bijvoorbeeld bijna geen vezels omdat die er tijdens het bewerkingsproces uitgehaald zijn."

Wat voor brood moet je nemen? Bruin brood?

"Bruin zegt niets over het aantal vezels. Kies liever voor volkoren. Dan weet je zeker dat alle vezels er nog in zitten. Dat geldt ook voor pasta."

“Wie veel vezels eet, maar weinig water drinkt, krijgt last van verstopping.” Jacqui van Kemenade, huisarts

"Als je fruit eet, neem dan liever de hele vrucht in plaats van sap. Bij het persen van fruit blijven de vezels achter. De velletjes van sinaasappels en tomaten en de schillen van appels en peren barsten van de vezels."

"Over drinken gesproken. Vergeet niet om bij een vezelrijk dieet voldoende water te drinken."

Waarom is water drinken belangrijk bij een vezelrijk dieet?

"Vezels nemen water op in de darm. Zo blijft de ontlasting soepel. Wie veel vezels eet, maar weinig water drinkt, krijgt last van verstopping."

Zijn er nog meer gezondheidseffecten van vezels?

"Uit onderzoek blijkt dat voldoende vezels eten ons beschermt tegen ouderdomsziekten zoals hart- en vaataandoeningen. Een vezelrijk dieet zorgt ook voor een stabielere bloedsuikerspiegel, omdat vezels zorgen voor een tragere opname van suikers in het bloed. Over het algemeen geldt: wie veel vezels eet, leeft langer."

"Ook dragen ze bij aan een gezond gewicht. Dat komt doordat ze het verzadigingsgevoel beïnvloeden. Dat doen ze op op verschillende plekken in het lichaam: in de mond, in de maag en in de darmen. Vezels geven een vol gevoel en dat zorgt ervoor dat je minder eet."

Jacqui van Kemenade is huisarts in Breda. Haar nieuwste boek heet 'Een shotje leefstijl'.