Tien miljoen mensen in Nederland hebben een chronische aandoening. Zij kunnen vaak niet het leven leiden dat ze willen, maar dat hoeft geen reden te zijn om bij de pakken neer te zitten. Vandaag: Florian Kobes (35) heeft de chronische darmaandoening Colitis ulcerosa, maar sport als nooit tevoren.

Florian Kobes leeft 33 jaar lang een gezond leven. Soms heeft hij wel wat bloed bij de ontlasting, maar nooit zoekt hij daar wat achter. Tot hij in de zomer van 2020 ineens last krijgt van diarree waar ook veel bloed bij zit. "Na de vakantie hield het aan. Ik dacht toen wel: laat ik de huisarts maar eens bellen."

De huisarts denkt dat het om een scheurtje in de anus gaat, maar voor de zekerheid wil hij toch Kobes' ontlasting laten analyseren. "Toen zagen ze dat mijn ontstekingswaarden wel erg hoog waren."

Wel 25 keer naar de wc

Kobes blijft werken en fanatiek sporten, maar wordt langzaam steeds zieker en zieker. Dagelijks moet hij tot wel 25 keer naar de wc, waardoor hij veel afvalt en alsmaar zwakker wordt.

"Ik had een afspraak in het ziekenhuis staan. Die is toen op aandringen van mijn vrouw en familie met een week vervroegd. Ik kwam uiteindelijk strompelend binnen voor mijn afspraak. De mevrouw aan de balie keek me verbaasd aan en zei: 'Volgens mij ben jij heel erg ziek'."

“Eenmaal thuis kon ik niet liggen of zitten van de pijn, dan voel je je echt enorm hulpeloos.” Florian Kobes

Kobes wordt opgenomen in het ziekenhuis. De artsen zien ontstekingen in zijn darmen zitten en hij krijgt een zoutinfuus. "Ik moest daarna wel wat minder naar de wc, maar ik bleef ziek. Ze probeerden van alles, alleen ik knapte niet op. Eenmaal thuis kon ik niet liggen of zitten van de pijn, dan voel je je echt enorm hulpeloos."

Eind oktober gaat het niet langer en stelt de arts een stoma voor. Daar hoeft Kobes niet heel lang over na te denken.

Ook met een stoma kun je van alles doen

Het leven met een stoma is even wennen voor Kobes. Ook wat voeding betreft. Nadat hij een halve zak drop eet, belandt hij in het ziekenhuis. "De diëtist had verteld dat een paar dropjes wel konden, maar ik moest oppassen omdat ik anders verstoppingen zou krijgen. Ik had een hele lijst gekregen met dingen waar je terughoudend mee moet zijn, vooral draderig voedsel en dingen die lastig verteerbaar zijn. Dan is kijken wat goed gaat. Nu kan ik gelukkig alles weer eten."

Langzaamaan begint Kobes het sporten ook weer op te pakken, iets wat hij voor hij ziek werd graag deed. "Ik zit inmiddels weer op mijn oude niveau."

"In het begin moest ik wel voorzichtig trainen, na zo'n operatie is je buikwand aangetast", aldus Kobes. "Ik kreeg daarbij gelukkig hulp van een personal trainer die al eerder iemand met een stoma heeft gecoacht. En natuurlijk gaat het niet elke dag goed, soms val je weer terug en denk je: waarom duurt het zo lang, laat maar zitten. Maar je gaat toch door. Je wil zoveel mogelijk weer de oude worden, maar dan in een nieuwe vorm."

“Als er iets in het zakje komt, dan bolt het op. Er zijn mensen die hierdoor veel minder durven.” Florian Kobes

Dat je ook met een stoma weer alles kunt doen, is een van de redenen waarom Kobes zijn verhaal graag deelt. Zelfs met lifestylemagazine Men's Health, waarin hij onlangs met fotoreportage verscheen.

"Ik zie bij veel mensen angst en schaamte. Inderdaad, als ik in de sportschool in een T-shirt loop, kun je zien dat ik een stoma heb. Vooral als er iets in het zakje komt, dan bolt het op. Er zijn mensen die hierdoor veel minder durven, ze zijn vaak ook bang voor lekkage. Ik heb zoiets van: dat kun je toch niet tegenhouden."

Waar het kan het taboe proberen te doorbreken

Kobes zou voor een reconstructie van zijn darmen kunnen kiezen, waardoor hij weer op een normale manier naar de wc zou kunnen. Toch kiest hij daar niet voor.

"Dat is weer een zware operatie. Ik kan nu doen en laten wat ik wil. Ik geniet enorm van het sporten, dat is een enorme uitlaatklep. En over een paar weken hoop ik vader te worden. Daar wil ik ook fit voor zijn. Het helpt dat ik mijn stoma heb geaccepteerd."

“Ik zou zelf ook wel kijken als ik iemand met een stoma zie op het strand, daar ben ik heel eerlijk in.” Florian Kobes

Het lukt niet iedereen om zijn of haar stoma te accepteren, weet Kobes. Het is toch een zichtbaar iets. "Als je iets afwijkt van de norm, dan vinden mensen je al snel raar. Ik zou zelf ook kijken als ik iemand met een stoma zie op het strand, daar ben ik heel eerlijk in. Maar de meeste mensen hebben echt geen verkeerde intenties. Het is meer voor jezelf heel vervelend."

Daarom hoopt Kobes het taboe van de stoma er een beetje af te halen. "Inderdaad: er komt een stukje dunne darm naar buiten, daar komt vloeibare poep uit en dat belandt in een zakje. Dat is niet hoe het hoort en daar praat je dan maar niet over. Ik probeer waar ik het kan dit taboe te doorbreken."