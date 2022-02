Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week een vraag in het kader van Wereld Kankerdag op 4 februari: wat als je partner kanker krijgt? Hoe kun je er voor hem of haar zijn? Medisch maatschappelijk werker en psychosociaal therapeut Judith Kunst: "In een relatie krijg je sámen kanker."

Hoe kun je er zijn voor je partner die kanker heeft?

"Door in de eerste plaats ook goed voor jezelf te zorgen. Ze zeggen weleens dat een relatie hebben zorgt voor betere prognoses en een hogere overlevingskans, maar relaties komen vaak ook enorm onder druk te staan door de diagnose: kanker krijg je sámen. Het zet je wereld op zijn kop. Zowel die van de patiënt als die van zijn of haar partner."

Wat verandert er dan bijvoorbeeld?

"Onder andere de rollen. Van gelijkwaardige partners ben je ineens patiënt en verzorger. Dat geeft een andere dynamiek."

Welke valkuilen zijn er?

"Ik zie vaak dat patiënten erg op hun partner gaan leunen en dat die partner zichzelf gaat wegcijferen. Ze gaan op hun tenen lopen om de zieke te ontzien en praten niet meer over hun eigen angsten en verdriet. Dat kan voor eenzaamheid zorgen."

Hoe kun je voorkomen dat je in die valkuil trapt?

"Blijf met elkaar in gesprek over wat er in je omgaat. Ook als het moeilijk of pijnlijk is. Bescherm elkaar niet te veel. Praat met elkaar, zodat je samen woorden vindt voor de angst en onzekerheid."

“Een andere valkuil is dat het alleen maar gezellig en fijn met elkaar moet zijn zodra één van beiden ziek is. Dat geeft veel druk.” Judith Kunst, psychosociaal therapeut

"Een andere valkuil is dat het alleen maar gezellig en fijn met elkaar moet zijn zodra één van beiden ziek is. Dat geeft veel druk. Durf ook gewoon ruzie te maken."

"Realiseer je ook dat het verwerkingsproces meestal niet synchroon verloopt. En dat iedereen anders reageert op zo'n levensbedreigende diagnose. De manier waarop we dat doen hangt af van wat we eerder in ons leven hebben meegemaakt. In een crisissituatie worden we teruggeworpen op onze basis. Iedereen zet een andere copingstrategie in. Dat kán voor botsingen zorgen."

Wat voor botsingen dan bijvoorbeeld?

"Bijvoorbeeld wanneer de een over de situatie en angsten wil praten en de ander dat juist vermijdt onder het mom van 'waar we niet over praten, bestaat niet'."

Heb je nog meer adviezen?

"Durf aan de bel te trekken bij een hulpverlener als je veel botst of op een andere manier samen problemen krijgt. Het is een beetje een taboeonderwerp. Vaak wordt gedacht dat stellen die relatieproblemen krijgen, voorheen ook al wel problemen zullen hebben gehad. Maar ook hele goede relaties komen door kanker onder druk te staan. Het kan echt iedereen overkomen."

Welk advies heb je voor de omgeving?

"Ken je iemand wiens partner kanker heeft? Vraag eens hoe het met hem- of haarzelf gaat. Kanker verbindt stellen vaak, waardoor er geen hulp nodig lijkt. Partners houden het vaak lang vol, maar hebben een grotere kans om het op den duur toch moeilijk te krijgen. Mensen die over hun angsten en zorgen praten met derden, lopen minder risico op mentale problemen."

Judith Kunst is psychosociaal (relatie)therapeut in haar eigen praktijk in Amsterdam en Medisch maatschappelijk werker in het Antoni van Leeuwenhoek