Ook jongens krijgen vanaf nu een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het HPV-virus. Zowel jongens als meisjes ontvangen voortaan de uitnodiging voor de prik in het jaar dat zij tien worden. Dat is sneller dan in voorgaande jaren, toen werd gewacht tot het dertiende levensjaar.

Wat is HPV? HPV staat voor humaan papillomavirus.

Ieder jaar krijgen in Nederland duizend vrouwen en vierhonderd mannen kanker door het virus.

HPV is zeer besmettelijk en seksueel overdraagbaar. De meeste mensen die in contact komen met het HPV-virus merken daar overigens niets van.

Het HPV-vaccin werkt het beste als je nog geen seks hebt gehad, vandaar dat het op vroege leeftijd gegeven wordt.

Het vaccin kan niet helemaal voorkomen dat je bijvoorbeeld baarmoederhalskanker krijgt, maar biedt wel voor een groot deel bescherming.

Jongens worden voortaan ook uitgenodigd vanwege "toenemend inzicht in de vormen van kanker die HPV kan veroorzaken", meldt het RIVM in een persbericht. Jaarlijks krijgen vierhonderd mannen kanker na een HPV-infectie. Het RIVM schat dat een prik vier op de vijf gevallen kan voorkomen.

Een HPV-infectie kan onder meer leiden tot kanker aan de mond- en keelholte, penis, anus, vagina, schaamlippen en baarmoederhals. Om jongeren zo goed mogelijk te beschermen, krijgen dit jaar en volgend jaar bovendien ook alle twaalf- tot achttienjarigen die nog geen HPV-prik hebben gekregen opnieuw een uitnodiging.

De HPV-prik is goedgekeurd voor kinderen vanaf negen jaar. Nederland biedt de vaccinatie sinds 2010 aan. Uit onderzoek blijkt dat één prik langdurige bescherming biedt tegen het virus.

HPV is een zeer besmettelijk virus. Acht op de tien mensen komen er ooit mee in aanraking.

In de meeste gevallen kan het immuunsysteem zelf een infectie bestrijden, maar soms blijft het virus langer aanwezig. Dan is het mogelijk dat er een vorm van kanker ontstaat. Er zijn meer dan honderd mutaties van het HPV-virus bekend.