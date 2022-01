Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: moeten we in de winter vitaminepillen nemen? Huisarts Tamara de Weijer: "Eet gewoon zo gevarieerd mogelijk, dan krijg je alle vitamines binnen die je nodig hebt."

In de winter grijpen veel mensen naar de pot met vitamines. Is dat verstandig?

"We nemen vitaminepillen omdat ze de weerstand zouden boosten. Maar het is maar de vraag of dat werkelijk zo is. Van de meeste supplementen is nooit wetenschappelijk aangetoond dat ze iets voor de gezondheid doen."

Maar vitamine C helpt toch om sneller te herstellen van verkoudheid of griep?

"Vitamine C in natuurlijke substantie, zoals in sinaasappels, ís inderdaad goed voor de weerstand. Maar van vitamine C in een pil of preparaat, in geïsoleerde vorm dus, is dat nooit aangetoond."

Waarom staat dat dan op de verpakking?

"Omdat de claims voor de oorspronkelijke natuurlijke stof wél kloppen. Fabrikanten weten wel dat het niet automatisch geldt voor de geïsoleerde stof. Het staat vaak ergens in de kleine lettertjes, maar die lezen de meeste mensen niet."

Hoe kan het dat vitamine in geïsoleerde vorm niet hetzelfde werkt als in een stuk fruit?

"We hebben nog geen idee. We weten sowieso nog vrij weinig over wat welke stoffen allemaal precies doen in ons lichaam. Waarschijnlijk speelt de combinatie van verschillende vitamines en mineralen een rol bij het gezondheidseffect. Daarom is het ook zo belangrijk dat we zo gevarieerd mogelijk eten. Dan krijgen we alle voedingstoffen binnen die we nodig hebben."

Hoef je dan helemaal geen extra vitamines te nemen?

"Als je zwanger bent of wil worden, heb je foliumzuur nodig. Verder moeten we alleen extra vitamine D nemen. Die maken we voor het grootste deel aan in de huid. Maar van september tot april is er te weinig zonkracht. In die maanden is het vooral voor vrouwen belangrijk extra vitamine D te nemen."

"Mensen met een donkere huidskleur en oudere mensen, vrouwen boven de vijftig en mannen boven de zeventig, maken de vitamine minder makkelijk aan. Hen raad ik aan het hele jaar extra vitamine D te nemen. Een pil met 10 microgram (400 IE) vitamine D per dag is goed voor mensen tot zeventig jaar. Zeventigplussers zou ik 20 microgram (800 IE) per dag aanraden."

Kan het kwaad om vitaminepillen te nemen? Baat het niet dan schaadt het niet, toch?

"Zo onschadelijk is het niet. Sommige vitamines, zoals vitamine A en sommige B-vitamines kun je makkelijk overdoseren. Een teveel aan vitamine A kan vergiftiging veroorzaken. Zwangere vrouwen hebben door een vitamine A-overdosis een grotere kans op een baby met een aangeboren afwijking."

"Lange tijd te veel vitamine B6 per dag binnenkrijgen kan leiden tot aantasting van het zenuwstelsel. Daarom raad ik iedereen af om zomaar een vitamine B-complex te nemen. Overdoseren kan echt gevaarlijk zijn."

Geen vitaminepillen dus?

"Mijn motto is: geen pillen, maar paprika. Houd je weerstand op peil door gezond te leven: eet gezond en gevarieerd, beweeg, ontspan en slaap voldoende, ga lekker veel naar buiten en neem in de wintermaanden extra vitamine D."

Tamara de Weijer is huisarts en oprichter van Vereniging Arts en Leefstijl. Ze schreef verschillende boeken, waaronder Het leefstijlboek en Eet beter in 28 dagen.