Ongeveer twee van de drie mensen die besmet raken met het coronavirus krijgen te maken met reukverlies, blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht. Een groot deel van de besmette personen kampt daarnaast ook met smaakverlies. Hoe kan dat en wat kun je hieraan doen?

"Door corona is de verbinding tussen de neus en de hersenen verstoord, waardoor je niet goed ruikt of geurvervorming ervaart", vertelt Elbrich Postma, neurobioloog en projectleider bij het Reuk- en smaakcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Een kop koffie kan dan ineens naar azijn ruiken. Ook tast het virus je smaakpapillen aan. "De basissmaken zoet, zout, zuur en bitter smaken daardoor anders, bijvoorbeeld chemischer of minder sterk. Reuk en geur bepalen samen hoe iets smaakt."

Goed om te weten: bij zo'n 90 procent van de coronapatiënten keert het reuk- en smaakvermogen binnen een maand terug. Bij 10 procent van de besmette personen blijven reuk en smaak langer weg. "Dit lijkt procentueel een kleine groep, maar gezien het aantal coronabesmettingen is dit meer dan je denkt", waarschuwt Postma.

Volg het nieuws rond het coronavirus Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Reuktraining voor je neus en hersenen

Wanneer reuk- en smaakvermogen langer dan een maand wegblijven, adviseert Postma reuktraining. Het is wetenschappelijk bewezen dat het kan helpen. "Met fysiotherapie train je bijvoorbeeld je enkel om sterker te worden", legt de neurobioloog uit. "Met reuktraining train je je neus en hersenen om geuren weer goed waar te nemen, door bewust aan verschillende geuren te ruiken."

De bedoeling is dat je gedurende 12 tot 24 weken elke dag twee keer aan een reukset van vier geuren ruikt. Er zijn twee verschillende sets, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze effectief zijn. Elke set bestaat uit een bloemengeur, citrusgeur, frisse en prikkelende geur en een kruidige geur. De eerste bestaat uit: roos, citroen, eucalyptus en kruidnagel. De tweede uit: jasmijn, mandarijn, mint en tijm.

“Een gembershot wordt als scherp en prikkelend ervaren, maar zorgt er helaas niet voor dat coronapatiënten hun reuk en smaak weer terugkrijgen.”

Wat volgens Postma niet helpt, is het befaamde gembershot. Het shot wordt als scherp en prikkelend ervaren, maar zorgt er helaas niet voor dat coronapatiënten hun reuk en smaak weer terugkrijgen.

Wat ook niet verstandig is, is op eigen initiatief zinktabletten gebruiken. "Op internet lees ik dat coronapatiënten zinktabletten tot zich nemen, maar dit raad ik af", zegt de neurobioloog met klem. "Wanneer je zink in een hoge dosering toedient, kan dit ernstige bijwerkingen hebben en de werking van andere medicatie verstoren. Overleg dit dus altijd met je huisarts of een medisch specialist."

Eten als noodzakelijk kwaad

Daisy Eggink is klinisch diëtist bij Haaglanden Medisch Centrum. Ze begeleidt ex-coronapatiënten en mensen met langdurige covid bij hun herstel. Eggink ziet dat haar patiënten door het verlies van hun reuk en smaak ook het plezier in eten verliezen.

"Eten wordt nu sneller gezien als noodzakelijk kwaad", vertelt de diëtist. "Hierdoor eten ze minder en krijgen ze te weinig voedingsstoffen binnen. Naast het verlies van reuk en smaak zien we aanhoudende vermoeidheidsklachten en spiermassaverlies.

“Door een gebrek aan energie neemt de behoefte aan energierijke producten als chips en chocolade toe.” Daisy Eggink, klinisch diëtist

Wat een valkuil kan zijn bij vermoeidheid is te vaak ongezond eten. "Door een gebrek aan energie neemt de behoefte aan energierijke producten als chips en chocolade toe", licht Eggink toe. "Hierdoor kom je in een vicieuze cirkel terecht en krijg je nog minder energie."

Voor een goed herstel is het daarom belangrijk om voldoende energie en eiwitten binnen te krijgen, gebaseerd op onder meer het gewicht en de spiermassa. "Behalve voeding is voldoende beweging, rust, geduld en vertrouwen belangrijk."