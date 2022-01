Een hond of kat zorgt niet alleen voor extra lichaamsbeweging, een viervoeter kan ook wat afleiding geven. In de rubriek Gezond of niet duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een onderwerp waar verwarring over bestaat. Hoe verstandig is het om met je huisdier in bed te slapen?

Ongeveer de helft van de huisdieren mag 's nachts bij de baas op bed slapen. "Ongeveer een kwart van de huisdiereigenaren slaapt met hun hond of kat ín bed", weet dierenarts Paul Overgaauw, tevens als microbioloog verbonden aan de Universiteit van Utrecht. "En 6 procent van de huisdieren slaapt altijd in de slaapkamer."

Opmerkelijk? De Amerikaanse hoogleraar Bruno Chomel vond van wel. "Ons onderzoek was voor hem aanleiding om te onderzoeken wat hierover gepubliceerd is", vertelt Overgaauw. De Amerikaan kwam tot de conclusie dat in Amerika een kwart van de honden in bed mag slapen en maar liefst 60 procent van de katten.

"Chomel vertelde mij later dat zijn artikel veel commotie veroorzaakte bij het Amerikaanse publiek, en hij zelfs op landelijke televisie werd uitgenodigd om uit te leggen hoe hij durfde te suggereren dat slapen met je huisdier afgeraden werd." Chomel stelde vast dat slapen met huisdieren of een lik van je viervoeter in het gezicht tot allerlei infecties kan leiden.

Gevaar tijdens zwangerschap

Ook volgens Joost van Herten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) kleven er risico's aan slapen met je huisdier. "Dieren kunnen ziekten met zich meedragen die ze kunnen overdragen op mensen." Het gaat bijvoorbeeld om huidschimmelinfecties, weet hij. "Maar ook Toxoplasma, een parasiet die met name tijdens een zwangerschap gevaarlijk kan zijn."

“Dieren likken hun anus en daarna likken ze hun vacht. Met hun tong verspreiden de harige huisgenoten de poepbacteriën over hun lijf.” Paul Overgaauw, dierenarts

Het onderzoeksteam van Overgaauw deed onderzoek naar de vacht van huisdieren. Bij 68 procent van de honden en 32 procent van de katten vonden de onderzoekers poepbacteriën. "Die dieren likken hun anus en daarna likken ze hun vacht", legt Overgaauw uit. "Met hun tong verspreiden de harige huidgenoten de poepbacteriën over hun lijf." Dat de tong van een dier schoon is en een wond na het likken sneller geneest, kan naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Schoenen afvegen aan je dekbed

Wie zijn hond of kat mee naar bed neemt, kan volgens de dierenarts net zo goed zijn of haar schoenen aan het dekbed afvegen. "Huisdieren vegen hun poten niet", zegt Overgaauw. "Dat verklaart waarom er ook poepbacteriën op hun poten zitten. Slapen met je huisdier is daarom gewoon onfris en kan zelfs leiden tot de overdracht van ziekteverwekkers."

Moeten we vanwege het coronavirus extra oppassen? Ongeveer driekwart van de infectieziektes bij mensen is volgens Overgaauw van dieren afkomstig. Ook de meeste nieuwe of opkomende infectieziektes komen van dieren, zogeheten zoönosen.

De bekendste op dit moment is het coronavirus, waardoor andere zoönosen zoals vogelgriep of Q-koorts in de schaduw zijn komen te staan. Vanwege de vogelgriep geldt voor kippen sinds oktober vorig jaar een ophokplicht en zijn vele dieren geruimd.

Geen rauw vlees

Het RIVM waarschuwt niet voor niets ook voor andere zoönosen, zoals de ziekte van Lyme (door een tekenbeet), Q-koorts en salmonellose. Geef je huisdier geen rauw vlees, adviseert Overgaauw. Dat is niet alleen omdat ziekteverwekkers in de poep van je huisdier terecht kunnen komen. Ze kunnen ook op de voederbak van je viervoeter zitten en daarmee zit het zo op de afwasborstel, het vaatdoekje en het aanrecht. "Bovendien zijn brokken gezonder voor je huisdier", zegt Overgaauw.

“Honden en katten kunnen corona krijgen. Met name katten kunnen er ziek van worden.” Joost van Herten, KNMvD

"Honden en katten kunnen corona krijgen", zegt Van Herten van beroepsorganisatie KNMvD. "Met name katten kunnen er ziek van worden." Het coronavirus is een zoönose en een zoönose kan van dier op mens overgaan.

Kunnen we het coronavirus krijgen van Bello? Nee, zegt Overgaauw. Vooralsnog worden honden en katten niet beschouwd als bron van infecties voor mensen. En andersom, kan Minoes corona krijgen van haar baasje? "Dat wijst onderzoek van het RIVM inderdaad uit", zegt Van Herten. "Honden en katten in huishoudens met corona hebben vaker antistoffen tegen corona dan in huishoudens zonder corona."

Het oordeel

Een huisdier in bed kan bij mensen allerlei infecties veroorzaken. Honden en katten vegen hun voeten niet voordat ze in bed kruipen. En als ze je een lik geven, kan het zijn dat ze daarvoor net hun anus hebben schoongelikt. Huisdieren horen daarom niet in bed.