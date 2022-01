Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb een droge huid. Is het eczeem of psoriasis? Dermatoloog Patrick Kemperman geeft antwoord.

Ik heb de laatste tijd last van een droge huid. Wat kan dat zijn?

"In de winter hebben heel veel mensen daar last van. Dat komt doordat de buitenlucht niet alleen kouder, maar ook droger is. Binnen staat de verwarming aan, dus ook daar is de lucht droger en bovendien warmer. Dat zorgt er onder andere voor dat het vocht in je huid sneller verdampt, wat hem droger en kwetsbaarder maakt."

Maar vroeger had ik nooit een droge huid.

"Dat kan kloppen. De huid wordt naarmate we ouder worden namelijk droger: de talgkliertjes verouderen en verkleinen, waardoor er minder talg wordt aangemaakt. Het begint vaak bij de onderbenen. Die worden droger en beginnen te schilferen en te jeuken."

Dus ik heb geen eczeem of psoriasis?

"Dat hoeft niet, nee. Wel is het zo dat mensen met eczeem of psoriasis daar in de winter vaak meer last van krijgen. Maar eczeem en psoriasis zijn ontstekingsziekten van de huid. Het zijn chronische aandoeningen die vaak een intensieve aanpak nodig hebben. Iets anders dan 'gewoon' een droge huid."

Is het ongezond?

"Als je er niks aan doet, kan met je huid hetzelfde gebeuren als met een woestijn: hij droogt uit en kan scheurtjes en kloofjes gaan vertonen. De huid wordt dan ruw en raakt makkelijker geïrriteerd. Stoffen van buitenaf kunnen bij zo'n kwetsbare huid dan makkelijk binnendringen en schade aanrichten. Zo kunnen bijvoorbeeld ontstekingen ontstaan."

"Ook maakt de huid deel uit van ons afweersysteem. Uiteindelijk kunnen door jeuk en krabben wondjes ontstaan, die ook weer kunnen ontsteken. Hoe gezonder de huid, hoe beter."

Wat valt ertegen te doen?

"De combinatie warm water en zeep is niet de beste in hartje winter. Douche niet te vaak, niet te heet en niet te lang: niet warmer dan 38 graden en korter dan vijf minuten. Heet water lost de huidvetten namelijk op, waardoor vocht in de huid nog makkelijker verdampt. Daarnaast kan het veelvuldig gebruik van zeep onder de douche de huid extra ontvetten. Kies om die reden liever voor doucheolie dan douchezeep."

Moet je smeren met bodylotion?

"Dat kan voor milde droogheid. Bodylotion bestaat vooral uit water en bevat maar een klein beetje vet. Gebruik bij een droge huid liever een vette crème of zalf. Daarbij geldt: the fatter the better."

Maar er staat 'hydraterend' op mijn fles bodylotion.

"Wij denken bij 'hydraterend' aan 'vochtinbrengend'. We denken dat we vocht ín de huid kunnen brengen, maar dat kan geen enkel smeersel. Wél kan een crème bijdragen aan een betere vochtbalans door het aanwezige vocht in de huid beter te binden en de huidbarrière te verbeteren, waardoor en minder vocht uit de huid verdampt. In die zin is de term 'hydraterend' een beetje misleidend en zou 'vochtbehoudend' juister zijn."

Patrick Kemperman is dermatoloog bij het Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis.