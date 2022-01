Voor het eerst in de geschiedenis is succesvol een hart van een genetisch aangepast varken getransplanteerd naar een mens. De operatie vond plaats in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Baltimore, meldt The New York Times maandag.

De krant spreekt over een medische primeur die hoop biedt voor honderdduizenden patiënten met falende organen. De doorbraak kan leiden tot voorraden dierlijke organen voor transplantatie bij menselijke patiënten.

De ontvanger in Baltimore (Maryland) is een 57-jarige man die een levensbedreigende hartaandoening had. Chirurgen waren acht uur bezig met het overzetten van het varkenshart.

Volgens hen maakt de patiënt, David Bennett uit Maryland, het goed. "Het werkt en het ziet er normaal uit. We zijn opgewonden, maar we weten niet wat morgen ons zal brengen. Dit is nog nooit eerder gedaan", aldus Bartley Griffith, die de operatie uitvoerde.