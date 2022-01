Meer Nederlanders die afgelopen jaar via een vergelijkingssite zijn overgestapt naar een andere zorgverzekeraar kozen voor het maximale eigen risico. Het voordeel daarvan kan oplopen tot ruim 300 euro per jaar. Wel zijn de eerste 885 euro aan zorgkosten voor eigen rekening. Ook goedkope zogenoemde tweelingpolissen zijn populair.

Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssites Independer en Poliswijzer.nl. Het wettelijk eigen risico voor de basisverzekering bedraagt 385 euro, verzekerden kunnen ervoor kiezen dit te verhogen tot maximaal 885 euro. Het eigen risico geldt niet voor bijvoorbeeld huisartsenzorg.

Besparen op het eigen risico is dit jaar populairder dan ooit; bij Independer koos 29,6 procent van de overstappers voor een maximaal eigen risico, ten opzichte van 25,7 procent vorig jaar. Poliswijzer.nl ziet een stijging van ruim 40 procent ten opzichte van twee jaar geleden, dit jaar koos 32,4 procent voor een maximaal eigen risico. Volgens Independer kiezen mannen vaker voor een vrijwillig verhoogd eigen risico dan vrouwen.

Aanvullende verzekeringen niet in trek

Volgens beide vergelijkingswebsites is duidelijk dat overstappers kiezen met hun portemonnee. Zo kiezen meer mensen voor betalen per jaar in plaats van per maand; bij Independer 19,7 procent ten opzichte van 16,1 procent het jaar ervoor. Wie het hele bedrag in januari betaalt, krijgt een paar procent korting. Ook kiezen meer verzekerden alleen voor een basisverzekering. Het aantal dat een aanvullende verzekering afsloot, daalde bij beide vergelijkingssites.

Verzekerden kozen vaker voor een naturabudgetpolis, meldt Independer. Poliswijzer.nl ziet dat 72 procent van de overstappers niet meer voor het hoofdlabel van een zorgverzekeraar kiest en in plaats daarvan voor een goedkoper label gaat.

Tweelingpolis in opmars

Onder namen als Just (CZ), ZieZo (Zilveren Kruis), VinkVink (Menzis) en Bewuzt (VGZ) bieden zorgverzekeraars polissen aan die tientallen euro's goedkoper zijn dan het hoofdlabel. De Nederlandse Zorgautoriteit spreekt van een onwenselijke situatie. Vrijwel dezelfde polissen, alleen met een andere wikkel eromheen, een andere prijs en gericht op verschillende mensen, stelt de toezichthouder.

Het is waarschijnlijk dat zorgverzekeraars met deze tweelingpolissen gezonde verzekerden zoekt waar de verzekeraar aan verdient, stelt Wynand van de Ven. "Het is een effectieve manier van risicoselectie", zegt de emeritus hoogleraar Zorgverzekeringen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

“De premies gaan door de stijgende zorgkosten steeds verder omhoog, maar tweelingpolissen zorgen ervoor dat de hoofdlabels straks onbetaalbaar worden.” Liane den Haan, Tweede Kamerlid

Daarmee leggen zorgverzekeraars de bijl aan de wortels van de solidariteit, zegt Tweede Kamerlid Liane den Haan van Fractie Den Haan. "De premies gaan door de stijgende zorgkosten steeds verder omhoog, maar deze tweelingpolissen zorgen ervoor dat de hoofdlabels straks onbetaalbaar worden." Vooral ouderen zijn volgens het Tweede Kamerlid de dupe. "Deze ontwikkelingen zijn onwenselijk en onacceptabel."

Hoeveel Nederlanders zijn overgestapt is nog niet bekend. Verzekerden die hun polis hebben opgezegd, hebben nog tot eind deze maand om een andere zorgverzekeraar te kiezen. Uit cijfers van Independer blijkt wel dat meer dan de helft van de overstappers dat na Kerst deed. Bijna één op de vijf overstappers wachtte daarmee tot Oudejaarsdag. Bij Independer kozen 2.623 Nederlanders in het laatste uur van 2021 nog voor een nieuwe zorgverzekeraar.

