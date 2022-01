Tattookunstenaars in Nederland zijn niet blij met het Europese verbod op het gebruik van oude groene en blauwe inkt dat woensdag ingaat. Deze inkt bevat bepaalde stoffen die kankerverwekkend zijn als ze door het lichaam gaan zwerven. Ook zouden die stoffen het zenuwstelsel kunnen aantasten.

De Europese Unie werkt al sinds 2019 aan de verandering die is gepubliceerd in de Staatscourant. "Dit is nu niet direct onze informatiebron", vindt de Nederlandse brancheorganisatie voor Tattookunst (NBTK). Voor de nieuwe regels op tatoeages en permanente make-up is geen overgangsperiode ingesteld.

Er ontstond ophef onder tatoeëerders in heel Europa nadat zij in september 2021 per brief geïnformeerd werden over de nieuwe regels. Een online petitie is meer dan 100.000 keer getekend, maar dat mocht niet baten.

Het Europese verbod geldt nu alleen voor de kleuren groen en blauw, maar ook rood, geel en oranje zouden verboden kleurstoffen bevatten. Mogelijk worden ook die oude inkten verboden. Er zijn ook nieuwe regels voor de conserveringsmiddelen die de inkt kleur geven en zorgen voor houdbaarheid. Tattooshops moeten verder voldoen aan een nieuwe veiligheidscode.

Volgens de NBTK gaan de gevaarlijke stoffen pas door het lichaam zweven als de tatoeage niet goed is aangebracht. Tatoeëerders met een vergunning zorgen volgens de beroepsorganisatie dat de tatoeage wordt ingekapseld tussen twee huidlagen waardoor de inkt dan vastzit op de plek van de afbeelding.

Doordat tattooshops wegens de coronamaatregelen gesloten zijn, lopen sommige klanten rond met een onafgemaakte tatoeage, zeggen de tattookunstenaars. Zij vrezen dat er een groot kleurverschil zal ontstaan wanneer wordt overgestapt op nieuwe inkt. Een aantal tatoeëerders is ook bang dat er geen goede nieuwe inkten komen en dat de branche zal instorten.