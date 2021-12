Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: na de feestdagen wil ik echt beter gaan eten. Hoe doe ik dat? "Het mediterrane dieet is supergezond. En het is nog lekker ook", zegt huisarts Jacqui van Kemenade.

Wat is het mediterrane dieet?

"De naam verwijst naar de manier waarop mensen rond de Middellandse Zee van oorsprong aten. Tegenwoordig eten ze daar ook veel bewerkte producten, maar van oudsher bestond hun dieet uit veel seizoensgroenten, vette vis, noten, zaden, bonen, olijfolie, matig vlees en weinig suiker."

Wat maakt het dieet zo gezond?

"Het dieet barst van de vezels, vitamines, mineralen en sporenelementen die heel gezond voor ons zijn. Doordat je minder suikers en snelle koolhydraten eet en veel meer groenten en gezonde vetten binnenkrijgt, draait het mediterrane dieet bovendien om het remmen van chronische ontstekingen in de vaatwanden."

"Dat effect is groot, blijkt uit verschillende studies: Nederlands onderzoek wijst uit dat we er twee jaar langer gezond door blijven. Engels onderzoek liet al eerder zien dat mediterraan eten veroudering van de hersenen tegengaat. En uit een Amerikaanse studie bleek dat volwassenen met het mediterrane dieet 46 procent minder kans hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten over een periode van tien jaar."

“Het is eigenlijk geen dieet, maar een leefstijl. Je hoeft er dus geen honger voor te lijden” Jacqui van Kemenade, huisarts

Is het moeilijk om dit dieet vol te houden?

"Juist niet! Dat is het mooie. Het ís eigenlijk geen dieet, maar een leefstijl. Je hoeft er dus geen honger voor te lijden. Integendeel: eten volgens de mediterrane manier is bijzonder lekker."

Hoe kun je zelf volgens het mediterrane dieet eten?

"In landen rond de Middellandse Zee nemen ze groenten als basis voor hun gerechten. Ook bij het ontbijt en de lunch. Een groot verschil met Nederland, waar granen meestal de basis zijn. Vervang je boterham eens door een groenteomelet of eet een salade met gegrilde groenten. Dan krijg je gedurende de dag vanzelf meer groenten binnen. En zorg voor voldoende gezonde vetten. Bijvoorbeeld in de vorm van olijfolie, een sardientje of noten."

Vet? Dat is toch juist ongezond?

"Het is een hardnekkige fabel dat vet per definitie slecht voor ons is. Vetten zijn een bron van energie voor ons lichaam. Bovendien werken ze heel verzadigend en houden ze de suikerspiegel beter in balans. Je hebt goede en slechte vetten. Het gaat om de juiste verhouding. Doordat we veel bewerkte producten eten, krijgen we te veel omega-6-vetzuren binnen en te weinig omega-9 en omega-3."

Waar zitten gezonde vetten in?

"In olijfolie, vette vis, avocado, noten en zaden. Ook vet uit volle zuivelproducten is gezond. Laat bewerkte oliën zoals van soja, mais, zonnebloempitten en margarines liever links liggen en bak in boter, olijfolie, koolzaadolie of kokosolie."

“Eet elke dag een klein handje (ongezouten) noten, zoals walnoten, macadamia, hazelnoten en amandelen” Jacqui van Kemenade, huisarts

"Kijk bij bakken in olijfolie wel uit dat je niet de extra vierge gebruikt. Ga liever voor 'traditioneel'. Dat levert minder schadelijke bijproducten bij verwarming. Extra vierge is koud wel heel gezond. Bijvoorbeeld in pesto of over de salade."

Heb je nog meer mediterrane tips?

"Eet elke dag een klein handje (ongezouten) noten zoals walnoten, macadamia, hazelnoten en amandelen. En neem eens een avocado als tussendoortje. Verder: lééf ook volgens de mediterrane manier. Bouw voldoende rust in en beweeg lekker veel."

Jacqui van Kemenade is huisarts in Breda. Haar nieuwste boek heet Een shotje leefstijl.