Een orgasme wordt gezien als het hoogtepunt van elke vrijpartij. Maar wat is een orgasme eigenlijk? En wat gebeurt er in je lichaam op het moment suprême?

'Volle seksuele bevrediging', zo definieert de Van Dale het orgasme. "Tijdens een orgasme trekken de spieren in het bekkenbodemgebied zich samen", zegt seksuoloog Astrid Kremers. "Een orgasme kun je zien als een ontlading na stimulatie van meestal de clitoris bij vrouwen en meestal de penis bij mannen."

Volgens Kremers krijgen vrouwen meestal een orgasme door stimulatie van het puntje van de clitoris. "Voor vrouwen kán de vaginale druk door penetratie plezierig zijn, mits er sterke seksuele opwinding is. De clitoris omarmt immers de vagina en komt in erectie bij seksuele opwinding. Het puntje van de clitoris, vergelijkbaar met de eikel van de man, steekt boven de huid uit en is het meest gevoelige plekje van een vrouw. Veel mensen ervaren een orgasme als ultiem genot."

Kremers plaatst nog wel een kanttekening: "Je kan ook een orgasme krijgen tijdens een verkrachting", legt de seksuoloog uit. "Een voorbeeld waaruit blijkt dat een orgasme dus niet per se een reflectie is van seksueel plezier of genot."

Positieve effecten op lichaam en geest

Tijdens een orgasme komt er oxytocine vrij - ook wel het knuffelhormoon genoemd. Het hormoon versterkt sociale connecties, geeft een gevoel van vertrouwen en veiligheid en helpt je lichaam om te ontstressen. "Een orgasme werkt belonend", legt Kremers uit. "Je kan het zien als een ultieme beloning van de seks."

"Het is vaak een intense ervaring, ultiem genot op jouw eigen manier. Je kan een orgasme ervaren in het bijzijn van je sekspartner, maar ook als je alleen bent. Overigens is het niet zo dat mensen hun seksleven als onplezierig ervaren als ze geen orgasme krijgen. Maar mensen die regelmatig een orgasme ervaren, geven aan wel meer gemotiveerd te zijn om seks te willen. Een plezierig seksleven heeft positieve effecten op je lichaam, geest en relatie."

“Hoe meer jij en je partner bezig zijn met dat het moet lukken, hoe lastiger het is. Klaarkomen zou geen performance moeten worden” Astrid Kremers, seksuoloog

Toch gaat niet elk orgasme vanzelf en kunnen sommige mensen geen orgasme krijgen. Dit kan volgens Kenniscentrum Rutgers te maken hebben met lichamelijke en psychische factoren. "De druk op een orgasme kan remmend werken", vertelt Kremers. "Hoe meer jij en je partner bezig zijn met dat het moet lukken, hoe lastiger het is. Klaarkomen zou geen performance moeten worden."

"Om een orgasme te kunnen ervaren, zijn een aantal dingen van belang: aandacht voor jezelf, voelen, loslaten, communiceren en overgave." Ze haalt een aantal cijfers aan. "Bij ongeveer 95 procent van de mannen leidt heteroseksuele seks tot een orgasme, bij vrouwen is dit 65 procent. Het aantal vrouwen dat klaarkomt door penetratie van de penis alleen ligt een stuk lager; namelijk op 30 procent."

Het verschil met het valleiorgasme

Volgens Anita Groeneveld kan de orgasmekloof tussen mannen vrouwen kleiner worden door het zogenoemde valleiorgasme. Groeneveld, van oorsprong fysiotherapeut, leert mensen sinds 2014 als coach om seksualiteit om te zetten in levenskracht.

"Het valleiorgasme is geen piekorgasme waarbij je het orgasme najaagt en daarna is het klaar", legt ze uit. "Het gaat juist om een constante stroming van seksuele energie door te focussen op zelfliefde en zelfbeminning. In onze cultuur begint seksualiteit met zelfonderzoek, daarna ga je experimenteren met partners en tot slot krijg je kinderen en dan houdt het op. Het doel van het valleiorgasme is om de seksuele energie stromend te houden, ongeacht de fases in je leven en je leeftijd."

“Tijdens de cursus geven wij erotisch huiswerk mee, waarbij de cursisten zichzelf drie keer per week aanraken terwijl ze luisteren naar een bandje met een stem.” Anita Groeneveld, valleiorgasmecoach

De coach benadrukt dat het valleiorgasme echt bedoeld is voor jezelf. "Seksualiteit begint bij jezelf", legt Groeneveld uit. "Natuurlijk kun je het ook met je partner doen als je allebei getraind bent, maar de focus ligt op jezelf. Tijdens de cursus geven wij erotisch huiswerk mee, waarbij de cursisten zichzelf drie keer per week aanraken terwijl ze luisteren naar een bandje met een stem. Zo leren ze liefdevol met zichzelf vrijen, zonder het doel om naar een orgasme toe te werken. Later bespreken we individueel of in de groep waar ze tegenaan zijn gelopen."

Een leuker mens

Volgens Groeneveld kun je een valleiorgasme niet afdwingen, maar nodig je het uit. "Je wisselt opwinding af met rust", legt de coach uit. "Waardoor de seksuele energie door je hele lichaam gaat zonder dat het zich ontlaadt. Eigenlijk kun je het zien als een soort van golfbeweging. Het is echt een kwestie van je lichaam trainen. Uiteindelijk kan je dan een orgasme urenlang in je lichaam voelen, in plaats van dat je één piek ervaart."

Zelf vindt Groeneveld dat ze een leuker mens is geworden door het valleiorgasme toe te passen in haar leven. "Ik was niet helemaal tevreden met mijn seksleven", vertelt de coach. "Ik ben gelukkig getrouwd en ik heb alles geprobeerd en gedaan, maar met het valleiorgasme ging er een wereld voor me open. Ik bruis van de energie, voel mijn lichaam goed aan en kan nog beter mijn grenzen aangeven."