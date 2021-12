Oogklachten kunnen iedereen treffen, dus het is belangrijk goed voor je ogen te zorgen. Maar hoe zit het met je verzekering als je denkt een bril nodig te hebben? En is het vele thuiswerken daadwerkelijk slecht voor je ogen?

Doordat ogen erg gevoelig zijn, komen oogklachten vaak voor. Maar niet alle klachten zijn ernstig, en een bril is niet altijd de oplossing. "Alleen accommodatieproblemen los je op met een bril", zegt Petra de Wal van het Oogfonds. Van accommoderen is sprake als je oog zich moet inspannen om scherp te stellen.

"Minder goed ver zien komt vaak in de kinderleeftijd naar voren", legt De Wal uit. "Kinderen klagen dan bijvoorbeeld dat ze in de klas niet meer kunnen lezen wat er op het bord staat, of dat ze de ondertiteling op tv niet meer goed zien." Als je in de verte niet meer goed ziet, is er sprake van bijziendheid. "Bijziendheid ontwikkelt zich vaak op jongere leeftijd, doordat je ogen dan nog moeten groeien."

“Kinderen die op jonge leeftijd in hoge mate bijziend raken, hebben op latere leeftijd meer kans op serieuze oogziektes.” Mirjam Boers

"Het is de bedoeling dat je oogbal rond blijft, zoals een tennis- of pingpongbal. Bij kinderen met bijziendheid groeit de oogbol meer in de vorm van een ei. Daardoor valt het brandpunt van de lichtstralen niet meer op het netvlies, maar daarvoor. Daarom is er een bril nodig om wel scherp te kunnen zien."

Volgens Mirjam Boers van De Ooglijn kan bijziendheid bij kinderen op latere leeftijd problemen veroorzaken. "Kinderen die op jonge leeftijd in hoge mate bijziend raken, hebben op latere leeftijd meer kans op serieuze oogziektes. Onze leefstijl speelt hierin een grote rol. Er wordt te veel van dichtbij op schermen gekeken. Zorg er daarom voor dat kinderen regelmatig een pauze nemen, door bijvoorbeeld buiten te spelen. Niet alleen daglicht is belangrijk: je gaat automatisch op een andere manier kijken, meer in de verte."

Veel kijken naar beeldschermen

Rond je 21e levensjaar zijn je ogen volgroeid. "Het is zeldzaam als volwassenen daarna nog bijziendheid ontwikkelen", zegt De Wal. In plaats daarvan kunnen zij juist moeite krijgen om dichtbij scherp te zien. "Dan worden de armen tekort, omdat het lezen meer op afstand moet. Zodra dat het geval is, krijgen zij een leesbril aangemeten."

Daarnaast gaan er geluiden op dat de gezondheid van de ogen kan afnemen door het vele thuiswerken. "Beeldschermwerk kost op allerlei manieren veel energie voor de ogen", zegt Boers. "Kijken we naar een beeldscherm, dan knipperen we onvoldoende met onze ogen, daardoor drogen onze ogen eerder uit."

Onafgebroken werken

Volgens Boers kan het zijn dat we daar aan de keukentafel meer last van hebben dan op kantoor. "Thuis heb je eerder de neiging onafgebroken te werken. Je mist het loopje naar de koffieautomaat of dat praatje met een collega. Daarbij gaan alle overleggen tegenwoordig ook via Zoom, terwijl je dat vroeger in dezelfde ruimte deed." Ook kunnen de ogen vermoeid raken doordat ze voortdurend gefocust zijn op het scherm.

“Een beeldschermbril filtert het blauwe licht, waardoor je rustiger kunt kijken.” Mirjam Boers

Hoewel nooit wetenschappelijk is bewezen dat veel schermtijd schadelijk is voor de gezondheid van onze ogen, kunnen droge en vermoeide ogen wel heel vervelend zijn. Om vermoeide ogen te voorkomen, is er de beeldschermbril. Deze bril is uitgerust met een blauwlichtfilter. Ook worden de glazen van de bril precies afgestemd op de afstand van je ogen tot het beeldscherm.

Droge ogen zijn niet altijd te voorkomen met het dragen van een beeldschermbril. "Zo'n bril filtert weliswaar het blauwe licht, waardoor je rustiger kunt kijken, maar droge ogen hebben veel meer oorzaken", zegt Boers. "Veel schermpauzes blijft wat mij betreft dus het devies."

Kosten vergoed via verzekering

Als je besluit om een beeldschermbril aan te schaffen, dan is het mogelijk om een deel van de kosten vergoed te krijgen. Een vereiste is wel dat je een aanvullende verzekering met een dekking voor brillen hebt afgesloten. Ook een 'gewone' bril wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, tenzij er sprake is van een medische noodzaak. Een oogarts moet bepalen of dat het geval is.

Belangrijk om te weten is dat dekking voor een bril of lenzen per aanvullende verzekeraar kan verschillen. In de meeste gevallen krijg je een bepaald maximumbedrag vergoed, bijvoorbeeld 100, 150 of 250 euro. Als je kiest voor een verzekering met een hoge vergoeding, betaal je ook meer premie.

Het hoeft niet altijd voordeliger te zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten. Als blijkt dat je meer premie betaalt dan je bril daadwerkelijk kost, kan het zinvoller zijn om die kosten zelf te betalen.