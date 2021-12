Tien miljoen mensen in Nederland hebben een chronische aandoening. Zij kunnen vaak niet het leven leiden dat ze willen, maar dat hoeft geen reden te zijn om bij de pakken neer te gaan zitten. Vandaag: Isabeau Fijn (22) heeft een zeldzame longziekte.

De klachten van Fijn beginnen zo'n zes jaar geleden. In het begin zijn ze vaag, daarna steeds serieuzer. Fijn valt op de meest gekke plekken flauw, zonder duidelijke oorzaak.

In de zomer van 2017 gaat het compleet mis. "Ik kon op een dag niet meer uit bed komen, alleen nog om naar de wc te gaan. De trap op en af lukte niet." Uiteindelijk komt Fijn wel uit haar bed, maar stort ze na het eten volledig in. "Ik had een grauwe kleur en blauwe lippen, dus werd 112 gebeld. De centralist stuurde een ambulance, politie en traumahelikopter, omdat ze hoorde dat mijn ademhaling niet goed was."

“Toen ik weer wakker werd, was mijn eerste gedachte: ik ben dus toch niet gek.” Isabeau Fijn

De ambulanceverpleegkundige vermoedt een longembolie - een bloedvat in de longen dat verstopt zit, waardoor er minder zuurstof in je bloed komt. Maar de traumatoloog besluit dit niet te onderzoeken, omdat hij Fijn te jong vindt voor deze aandoening. "De artsen dachten aan een psychische stoornis, omdat ik al wel gediagnosticeerd was met een depressie."

Fijn wordt toch opgenomen en behandeld voor de longontsteking die ze op dat moment heeft. De antibiotica slaan niet aan en ze raakt verder uitgeput. Haar zuurstofwaarde blijft zakken, waardoor haar hart steeds harder moet werken. De internist en kinderarts willen Fijn in coma brengen, maar nog voor de beademingsapparatuur erin zit, stopt haar hart ermee.

Dertig dagen in coma, maar luchtdruk nog te hoog

Na een reanimatie wordt Fijn overgebracht naar het UMC Groningen, waar ze uiteindelijk dertig dagen in coma wordt gehouden. Hier kunnen specialisten meer onderzoek doen.

"Binnen een uur kwamen ze erachter dat het om longembolieën en pulmonale hypertensie ging." Van dat laatste is sprake als er een te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen is. Als dit wordt veroorzaakt door longembolieën, spreekt men van chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH).

Door de coma sterkt Fijn aan. "Toen ik weer wakker werd, was mijn eerste gedachte: ik ben dus toch niet gek." Een periode van revalideren breekt aan. Fijn moet alles opnieuw leren: slikken, praten, lopen. Maar nog altijd is haar longdruk veel te hoog. De artsen weten het even niet meer en daarom wordt ze overgebracht naar collega's in het VUmc in Amsterdam.

Werken is geen optie

Er wordt een operatie voorgesteld waarbij de embolieën grotendeels worden weggesneden. "Ze zeiden: 'Als we je niet opereren, ben je over twee maanden dood.'" Fijn knapt op door de operatie, traplopen lukt zelfs weer en ze durft weer te fantaseren over het normale leven. Maar dan wordt ze met de neus op de feiten gedrukt: bij inspanning is haar longdruk te hoog, in rust blijft hij normaal.

“Ik zing nu heel veel, het is een echte uitlaatklep en het schijnt goed te zijn voor je longen.” Isabeau Fijn

"Dat is eigenlijk iets wat ze bijna niet zien bij mensen met pulmonale hypertensie. Maar ik kan hierdoor veel dingen niet meer, zoals even op de fiets stappen richting de stad. Wel heb ik een rolstoel en een scootmobiel waarmee ik op pad kan."

Straks hoopt Fijn een eigen plekje te krijgen waar ze zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Ook is ze nog zoekende naar een leuke daginvulling; studeren is een optie, maar werken niet. "Ik zing nu heel veel, het is een echte uitlaatklep en het schijnt goed te zijn voor je longen."

Voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt

Psychisch gezien is Fijn nog lang niet waar ze wil zijn. Ze wordt getergd door neerslachtigheid en boosheid. "Mensen maken fouten, maar mijn hele leven is erdoor veranderd. Daar kan ik overheen komen, maar ik zou zo graag sorry horen."

Wat haar energie geeft, is anderen haar verhaal vertellen om zo te voorkomen dat anderen dit ook overkomt. "Ik wil echt niet met het vingertje wijzen naar artsen, maar soms zit er een andere kant aan een verhaal. Als een arts het niet ziet en jij het wel voelt, betekent dat niet dat het niet bestaat."

Ook hoopt ze anderen met een aandoening die het leven overhoop gooit de moed te geven om door te gaan. "Dingen kunnen anders lopen dan gepland. Maar je moet niet bij de pakken neer gaan zitten. Artsen snappen nog steeds niet hoe ik dit heb kunnen krijgen en wilden de stekker er in het ziekenhuis bijna uittrekken, gelukkig hebben ze dat niet gedaan. Ik leef nog steeds en dat terwijl pulmonale hypertensie in de meeste gevallen een progressieve ziekte is."

