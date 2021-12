Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik moest steeds zo hoesten. Wat kan ik daar het best aan doen? Huisarts Tamara de Weijer: "Met hoestmedicatie raak je van de regen in de drup."

Ik moet steeds zo hoesten. Moet ik me zorgen maken?

"Niet direct. Hoesten is een reactie van het lichaam op een irritatie van de zenuwen die onder het slijmvlies liggen. De binnenkant van de luchtpijp en de longen zijn daarmee bekleed. Wanneer dat slijmvlies beschadigd raakt, kunnen de zenuwen eronder geprikkeld raken. Het slijmvlies gaat meer slijm aanmaken. Ook hierdoor ga je hoesten."

"Het slijmvlies kan op verschillende manieren beschadigd raken. Bijvoorbeeld door het inademen van sigarettenrook of andere chemische stoffen. Of door heel koude of juist warme lucht. Maar het kan ook komen door een ontsteking zoals bij verkoudheid of het coronavirus. Daarom is het bij hoestklachten belangrijk je allereerst te laten testen op corona."

Kan hoesten kwaad?

"Het hangt ervan af hoelang je hoest en of je er ook koorts bij hebt. Bel de huisarts of huisartsenpost als je naast hoestklachten ook moeilijk of erg snel ademt wanneer je rustig in een stoel zit of in bed ligt. En ook wanneer je versuft bent of pijn voelt in de borstkas. En bloed is sowieso altijd een alarmsignaal. Als je alleen hoest, hoef je je niet direct zorgen te maken."

“Ondanks de claims op de verpakkingen is van slijmoplossende middelen nooit aangetoond dat ze echt effect hebben.”

Hoe kom ik van die hoestklachten af? Hoestdrank? Hoesttabletten?

"Nee. Hoesten kan ontzettend vervelend zijn, maar grijp niet direct naar de pot met pillen. Het heeft namelijk een functie. Door het hoesten worden je luchtwegen schoongemaakt. Het lichaam zorgt ervoor dat alles wat niet in de luchtwegen thuishoort, zoals stof, rook of slijm, wordt verwijderd."

"Door te hoesten werkt het lichaam binnengedrongen ziekteverwekkers eruit. Hoesten is dus geen kwaal op zichzelf, maar een symptoom van iets anders."

Maar hoestpillen of -dranken werken toch tegen hoestklachten?

"Op de korte termijn misschien wel. Maar op de lange termijn meestal niet. Hoesten is een symptoom. Door het symptoom de kop in te drukken, los je het onderliggende probleem niet op. Sterker nog: waarschijnlijk heb je alleen maar langer last van hoesten omdat het lichaam niet in staat is gesteld om het probleem zelf op te lossen. Met andere woorden: je raakt van de regen in de drup."

"Het is bovendien maar de vraag of hoestmedicatie echt werkt. Ondanks de claims op de verpakkingen is van slijmoplossende middelen in onderzoek bijvoorbeeld nooit aangetoond dat ze echt effect hebben."

Maar het kan toch geen kwaad om een codeïnetabletje of hoestdrank te nemen?

"Geen enkel middel is zonder bijwerkingen. Veel mensen weten niet dat codeïne een opioïde is. Je kunt er versuft van raken en het beïnvloedt je rijvaardigheid. Niet alleen in codeïnetabletten, ook in veel hoestdranken zit codeïne."

Raadt u alle hoestmedicatie af?

"Warm water met honing en citroen kan wat verlichting geven. Verder is het echt gewoon een kwestie van het lichaam de tijd geven het probleem zelf op te lossen."

Tamara de Weijer is huisarts en oprichter van Vereniging Arts en Leefstijl. Ze schreef verschillende boeken, waaronder Het Leefstijlboek en Eet beter in 28 dagen.