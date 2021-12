Heb je het coronavirus opgelopen en last van langdurige of ernstige klachten? Dan bestaat de kans dat je te maken hebt met langdurige covid. Wat betekent dat precies? En welke zorg komt voor vergoeding in aanmerking?

Volgens het RIVM kunnen mensen met langdurige covid last hebben van klachten als vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging en langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. De klachten kunnen enkele weken tot soms meerdere maanden na een coronabesmetting aanhouden.

Het probleem met deze klachten is volgens Aart Hendriks, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden, dat het niet zo hoeft te zijn dat ze door een coronabesmetting zijn ontstaan. "Sommige klachten bestonden mogelijk al. We weten niet hoelang mensen last houden van langdurige covid. Als jij twee jaar na je coronabesmetting bij de huisarts zit omdat je je armen niet kunt optillen, wie zegt dan dat een direct gevolg is van de coronabesmetting?"

“Na twee weken voelde de trap aflopen nog steeds als een marathon. Na een lichte inspanning moest ik lange tijd bijkomen.” Michiel Bal, coronapatiënt

Daar ligt voor verzekeringsartsen en bedrijfsartsen een grote uitdaging, denkt Hendriks. "Hoe gaan we met corona om op de lange termijn? Zetten we iedereen die corona heeft gehad in de ziektewet of gaan we kijken hoe we mensen zoveel mogelijk nazorg kunnen bieden waardoor zij uiteindelijk weer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces?"

Er zijn ruim 2,75 miljoen coronabesmettingen geregistreerd in Nederland. Volgens een schatting van het RIVM heeft maximaal een op de vijf personen na vier of vijf weken nog klachten. Daar kan Michiel Bal over meepraten. Bal raakte besmet met corona door een coronagolf op de basisschool van zijn kinderen. "De coronaklachten zelf vielen best mee: anderhalve dag koorts, keelpijn, spierpijn en beetje benauwd."

Een verwijzing om te revalideren

"Na twee weken voelde de trap aflopen nog steeds als een marathon. Na een lichte inspanning moest ik lange tijd bijkomen." Bal moest de eerste maanden de hele dag uitrusten om het avondeten met zijn gezin vol te houden. "Toen heb ik mijn huisarts geraadpleegd, die alert reageerde. Bloedonderzoek liet uiteindelijk zien dat er bij mijn hartspier een ontsteking bleek te zitten."

Bal kreeg van zijn huisarts en het ziekenhuis een verwijzing om te revalideren. Het herstelproces kan per persoon verschillen. Soms knappen mensen thuis op, maar het kan ook zijn dat er specialistische zorg of revalidatie nodig is. Bas Knopperts, zorgexpert bij Independer, merkt dat Nederlanders zich druk maken over de vraag of ze wel of niet goed verzekerd zijn mochten zij besmet raken met het virus.

“De meeste Nederlanders zijn goed verzekerd, ook voor zorg die zij nodig hebben door corona.” Bas Knopperts, zorgexpert

"Gelukkig zijn die zorgen onterecht. De meeste Nederlanders zijn goed verzekerd, ook voor zorg die zij nodig hebben door corona", aldus Knopperts. Heb je na corona last van langdurige of ernstige klachten? Dan heb je recht op vergoeding vanuit je basisverzekering voor herstelzorg. Het gaat dan om maximaal vijftig behandelingen fysiotherapie, tien uur ergotherapie, zeven uur dieetadvies en onbeperkt logopedie.

Duur herstel onzeker

Ook hoogleraar Hendriks zegt dat verzekeren voor langdurige covid niet het probleem is. "Wel gaat het lastig worden om te bewijzen dat jouw aanhoudende klachten een direct gevolg van je coronabesmetting zijn. Dat wordt voor veel mensen een belangrijk punt: of je bent al besmet geweest, of de kans is aanwezig dat je in toekomst nog een coronabesmetting oploopt. Er bestaat gewoonweg nog weinig bewijs over het verloop van de ziekte."

Voor Bal is het onzeker hoelang zijn herstel nog duurt. Afgelopen zomer volgde hij een revalidatieprogramma bij het UMCG Groningen, waar een fysio, ergotherapeut, diëtist en een psycholoog gezamenlijk met hem aan de slag gingen. "Dat heeft mij goed gedaan. Vorige week heb ik mijn zoontje geholpen met zijn huiswerk. Dat voelde als een overwinning."