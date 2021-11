Het aantal rokers wereldwijd blijft gestaag dalen. Vorig jaar staken 1,3 miljard mensen geregeld een sigaret op, terwijl dat er in 2018 nog 1,32 miljard waren, constateert de gezondheidsorganisatie WHO in een rapport.

Het aantal daalt naar verwachting naar 1,27 miljard in 2025. Daarmee zou het aantal tabaksgebruikers in zeven jaar tijd met 50 miljoen zijn verminderd, terwijl de wereldbevolking groeit. In 2000 rookte nog bijna een derde van de wereldbevolking ouder dan vijftien jaar. De verwachting is dat dat in 2025 nog een vijfde is.

"Het is heel bemoedigend om te zien dat elk jaar minder mensen tabak gebruiken", zegt WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Maar we hebben nog een lange weg te gaan en tabaksproducenten zullen elke truc blijven gebruiken om de gigantische winsten die ze met hun dodelijke waren maken te verdedigen."

Van alle mannen rookt 36,7 procent en van de vrouwen 7,8 procent. Wereldwijd roken 38 miljoen kinderen in de leeftijdsgroep dertien tot en met vijftien jaar.

Tabak doodt jaarlijks naar schatting acht miljoen mensen. Dat aantal zal volgens het rapport de komende jaren nog stijgen. De WHO roept landen op verdere maatregelen te nemen om roken te ontmoedigen, zoals hogere accijnzen, een advertentieverbod en waarschuwingen op sigarettenpakjes.