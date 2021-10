Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: waarom zijn groenten eigenlijk zo gezond en hoe krijg ik er meer van binnen? Huisarts en leefstijldeskundige Jacqui van Kemenade: "Begin eerder op de dag met groente eten, dan haal je 250 gram makkelijk."

Waarom zijn groenten eigenlijk gezond?

"Om verschillende redenen. Ze barsten onder andere van de vezels. Die zijn goed voor de darmwerking, maar dienen ook als voedsel voor de miljarden darmbacteriën die gezamenlijk de darmflora vormen. De darmflora is onderdeel van het immuunsysteem, dus hoe gezonder die darmbacteriën zijn, hoe beter je afweer."

Welke groentesoort is het gezondst?

"Iedere soort heeft zijn eigen specifieke gezondheidsvoordelen. Er is niet één soort die alle voedingsstoffen bevat en dus het gezondst is. Daarom is het zo belangrijk om gevarieerd te eten: zorg dat je veel verschillende soorten groenten in je dieet opneemt, liefst alle kleuren."

“Het lichaam heeft al die verschillende antioxidanten, mineralen, enzymen en vitamines nodig om gezond te blijven.” Jacqui van Kemenade, huisarts

"Iedere groentesoort bevat andere vitamines en mineralen. Groene groenten barsten bijvoorbeeld van de chlorofyl, maar zijn vaak ook rijk aan magnesium en kalium. Rode groenten zoals tomaten zijn rijk aan lycopeen. Het lichaam heeft al die verschillende antioxidanten, mineralen, enzymen en vitamines nodig om gezond te blijven."

Ik wil wel 250 gram groente eten, maar dat red ik gewoon niet.

"Je bent zeker niet de enige. De meeste Nederlanders komen niet aan de aanbevolen 250 gram groente per dag. Dat komt voor een deel doordat we te veel andere dingen eten. We eten bijvoorbeeld zowel 's ochtends als 's middags brood. Pas bij het avondeten komen we aan de groenten toe. Dan is het heel moeilijk om 250 gram groente in één keer te eten."

Heb je tips om meer groenten te eten?

"Begin eerder op de dag aan de groenten dan pas bij het avondeten. Dan heb je alvast een deel van de aanbevolen hoeveelheid achter de kiezen. Maak voor je ontbijt bijvoorbeeld een groentesmoothie, vervang je broodje bij de lunch door een salade of een kom groentesoep. Maak eens per week een grote pan groentesoep waar je meerdere dagen mee kunt doen. En als je je broodje niet wilt missen, beleg hem dan eens met groentespread, tomaatjes en/of avocado."

Nog meer tips?

"Veel mensen bewaren hun groenten in de kelder of in de groentelade, maar voor alles wat je niet ziet geldt: uit het oog, uit het hart. Leg ze op een schaal in de keuken of op ooghoogte in de koelkast. Dan eet je er automatisch meer van."

“Door minder aardappelen of pasta te eten, eet je automatisch meer andere dingen zoals groenten.” Jacqui van Kemenade, huisarts

"Wat ook helpt is minder aardappelen of pasta eten. Dan eet je bij het avondeten automatisch meer andere dingen zoals groenten. Of voer een of twee vegetarische dagen per week in. Op die dagen kom je zéker aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van 250 gram per dag. Meer zelfs. Als het aan mij lag, eet iedereen ten minste 300 gram."

En als je geen groente lust?

"Groente kun je leren eten. Onderzoek wijst uit dat twintig keer proeven ervoor zorgt dat je smaak zich aanpast."

Jacqui van Kemenade is huisarts in Breda. Haar nieuwste boek 'Een shotje leefstijl' is deze maand verschenen bij Uitgeverij Scriptum.