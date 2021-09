Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: 'Ik heb moeite met klaarkomen. Ligt dat aan mij?' Seksuoloog Astrid Kremers: "Er bestaan veel foute aannames over vrouwelijke seksualiteit."

Als ik nog nooit een orgasme heb gehad, ben ik dan abnormaal?

"Nee hoor. Orgasmeproblemen komen helaas veel voor. Vooral bij vrouwen. Ter vergelijking: tijdens heteroseksuele seks komt 95 procent van de mannen klaar. Bij vrouwen is dat slechts 65 procent. Vrouwen komen in vrouw-vrouwrelaties vaker tot een orgasme."

Wordt het verschil in orgasmepercentages veroorzaakt doordat vrouwen fysiek anders in elkaar zitten?

"In principe zitten mannen en vrouwen helemaal niet zo heel anders in elkaar. Als we puur kijken naar de werking van de geslachtsorganen zijn de verschillen maar klein."

"Wat bij de man uitwendig zit, zit bij de vrouw grotendeels vanbinnen. De penis raakt door opwinding doorbloed waardoor hij opzwelt. De eikel is het gevoeligste deel. Als die adequaat wordt gestimuleerd, leidt dat tot een orgasme."

"Vrouwen hebben een clitoris. Die is vergelijkbaar met de penis: het topje dat erboven uitsteekt kun je zien als het eikeltje. De rest van de clitoris omarmt de vagina en zit inwendig. Net als de penis zwelt hij op door doorbloeding dankzij opwinding. Wordt de clitoris adequaat gestimuleerd en zijn de omstandigheden gunstig, dan bereikt de vrouw een orgasme."

“Vrouwen zijn over het algemeen meer gericht op het seksuele plezier van hun partner dan op zichzelf.” Astrid Kremers, seksuoloog

Maar waarom hebben vrouwen dan over het algemeen meer moeite met klaarkomen?

"Dat heeft verschillende oorzaken. Ten eerste bestaan er allerlei stereotype ideeën over seks en vrouwelijke seksualiteit. Bijvoorbeeld dat 'echte' seks geslachtsgemeenschap is en dat alle vrouwen klaarkomen door vaginale penetratie; een beeld gevoed door de porno-industrie."

Dat is dus onzin?

"Voor mannen is penetratie erg belonend, omdat het de eikel stimuleert. Voor vrouwen is dat niet zo. Het gevoeligste deel, het topje aan de buitenkant, wordt dan immers niet gestimuleerd. Vaginale druk kán wel plezierig zijn, maar dan moet er wel sterke seksuele opwinding zijn. Slechts 30 procent van de vrouwen bereikt een orgasme door penetratie."

Speelt er nog meer mee?

"Vrouwen zijn over het algemeen meer gericht op het seksuele plezier van hun partner dan op zichzelf. Ook opvoeding en de schaamtecultuur rond vrouwelijke seksualiteit spelen een rol."

Wat voor advies geef je vrouwen die moeite hebben met klaarkomen?

"Leer je lijf kennen. Bekijk je vagina en vulva eens in de spiegel. Op masturberen rust nog steeds een groot taboe, maar het kan helpen. Het is belangrijk om te weten hoe je lijf werkt."

En verder?

"Heb alleen geslachtsgemeenschap wanneer je ontspannen en opgewonden bent. En als de huid van vagina en vulva gezond en intact zijn. Veel vrouwen hebben pijn tijdens geslachtsgemeenschap. Dit geldt voor 46 procent van de jonge vrouwen."

"Doe niet alsof je iets fijn vindt, omdat je het genot van je partner niet wil bederven of omdat je denkt dat het aan jou ligt. Voel en communiceer. Uit je grenzen én je wensen."

Astrid Kremers is geregistreerd seksuoloog bij haar praktijk sexuoloog.nl en schreef het boek Aandacht voor seks.