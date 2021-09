Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: 'Ik heb last van mijn knie. Is het artrose?' Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Einte Rinsma: "Bewegen is een must bij artrose, daarmee smeer je je gewrichten."

Artrose is toch gewrichtsslijtage?

"Veel mensen denken dat artrose slijtage van de gewrichten is. Dat klopt niet helemaal. Het is namelijk het kraakbeen ín het gewricht dat is beschadigd. Dat kraakbeen zit op de uiteinden van de botten, waar het gewricht de botten met elkaar verbindt. Het is normaal gesproken glad, zodat de gewrichten gemakkelijk kunnen buigen, draaien of strekken."

Wat gebeurt er bij artrose?

"Bij artrose is het kraakbeen beschadigd en daardoor wordt het dunner. Doordat de oppervlakte van het kraakbeen onregelmatig wordt, kunnen de gewrichten minder gemakkelijk bewegen. Ze voelen soms stijf en pijnlijk aan. Het komt voornamelijk voor in de knieën en heupen."

Waar merk je het aan?

"Bij de heup beginnen klachten vaak met pijn in de bil en lies. Als je merkt dat de bewegingsfunctie van je heup minder wordt, dus dat je je been minder ver naar voren, achteren of opzij kunt draaien, is het raadzaam om bij de huisarts of fysiotherapeut aan de bel te trekken. Bij de knie zijn het vaak startklachten in de ochtend of na lang zitten die op artrose kunnen duiden."

“Door af te vallen als je te zwaar bent en goed te bewegen kun je vaak een heel eind komen.”

Valt er iets tegen artrose te doen?

"Vroeger dachten we dat er geen herstel mogelijk was. Maar er wordt volop wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het repareren van kraakbeen en dat is veelbelovend. Zelf kun je in ieder geval een heleboel doen om erger te voorkomen. Trek op tijd aan de bel. Naarmate de artrose vordert, ga je het gewricht verkeerd belasten om de pijn te vermijden. Daardoor raakt het nog meer beschadigd."

Kan een injectie helpen tegen de pijn?

"De beschadiging van het kraakbeen zorgt voor kleine ontstekingen die zwelling geven. Soms besluit de orthopeed een injectie met ontstekingsremmers, corticosteroïden, te geven. Ik ben er geen voorstander van. Het is symptoombestrijding; je pakt er de oorzaak van het probleem niet mee aan. Door af te vallen als je te zwaar bent en goed te bewegen kun je vaak een heel eind komen."

Bewegen? Maar dat doet toch pijn?

"Bewegen voelt vanwege de pijn tegennatuurlijk. Maar op de lange termijn voorkom je er pijn mee. Bewegen is belangrijk voor het 'smeren' van je gewrichten en het voeden van je kraakbeen. In het kraakbeen zitten namelijk geen bloedvaten. Het smeert zichzelf met gewrichtsvloeistof. Dat wordt gevoed door de bloedvaten aan de zijkant van het gewricht."

Hoe kun je het best bewegen?

"Fietsen op een hometrainer is ideaal. Dan kun je veel bewegen met weinig weerstand. Met hulp van een fysiotherapeut kun je het gewricht vervolgens iets meer gaan belasten. Dat is belangrijk, omdat je spieren om het gewricht heen dan sterker worden. Getrainde spieren geven het gewricht stevigheid. Daardoor kan het meer verdragen en doet het minder pijn."

Einte Rinsma is bewegingswetenschapper, fysiotherapeut, manueel therapeut en eigenaar van fysiotherapiepraktijk De Hoedt in Zoetermeer.