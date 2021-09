Stoptober staat weer voor de deur. Duizenden mensen stoppen in de maand oktober met roken, of doen een poging daartoe. In de rubriek Gezond of niet duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een onderwerp waar verwarring over bestaat. Hoe ongezond is roken voor je hond of kat?

Honden met rokende baasjes hebben vaker ooginfecties, allergieën en longkanker. Ook komt neuskanker vaker voor. Het gaat niet alleen om het inademen van rook. "Dieren likken zich en daarmee krijgen ze allerlei kankerverwekkende stoffen binnen", zegt longarts en antirookactivist Wanda de Kanter.

Hoe erg dat is, blijkt volgens De Kanter wel uit een onderzoek naar baby's die op de intensive care lagen. Op de handen van rokende moeders zitten kankerverwekkende stoffen. "Na het bezoek van de moeder werden die stoffen in de urine van de kindjes teruggevonden."

Ouders die niet willen dat rokende grootouders op hun kleinkinderen passen, overdrijven volgens De Kanter niet. "Het gaat om de handen, maar ook om die gele ellende op de muur van de grootouders. Daar zitten kankerverwekkende stoffen in of aan, net zoals in die jas die al jaren in de kast hangt en naar rook ruikt."

“Wereldwijd sterven er ongeveer een miljoen mensen aan de gevolgen van meeroken.” Leonard Hofstra, cardioloog

52 rokers verantwoordelijk voor dood van één niet-roker

Leonard Hofstra, cardioloog en hoogleraar Risk Profiling in Heart Disease van het Amsterdam UMC, deed onderzoek naar het effect van meeroken op mensen.

Hij berekende dat wereldwijd 52 rokers verantwoordelijk zijn voor de dood van één niet-roker. In landen waar roken intensief wordt ontmoedigd, is dat aantal groter. Terwijl in bijvoorbeeld India en China, landen waar meer en vaker in het bijzijn van anderen wordt gerookt, het aantal kleiner is. "In Nederland ligt dat aantal tussen 45 en 65 rokers", zegt Hofstra.

Wereldwijd zijn er volgens de hoogleraar ongeveer een miljard rokers. "Door hen overlijden ongeveer een miljoen mensen aan de gevolgen van meeroken."

Roker is ook dader

Onder die slachtoffers bevinden zich ook kinderen. Soms zijn kinderen te jong om bij een roker weg te lopen en soms kan dat ook niet. Het is niet ondenkbaar dat de coronacrisis roken juist meer in huis heeft gebracht. Ook huisdieren zijn daar het slachtoffer van, zeker dieren die niet buiten komen, zoals raskatten.

"Nog te vaak worden rokers gezien als slachtoffers van hun eigen verslaving of als slachtoffers van de marketing van de tabaksindustrie", zegt Hofstra. "Hoewel dat deels waar is, moeten we onze ogen niet sluiten voor het feit dat de roker ook een dader is. Door jouw toedoen gaan er mensen en dieren dood. Dat wil je toch niet op je geweten hebben?"

Lange snuit extra gevoelig

De gevolgen van meeroken zijn voor dieren vergelijkbaar als voor mensen. Wel zijn honden met een lange snuit extra gevoelig. Simpel gezegd betekent een grotere neus meer neusoppervlak, waardoor gifstoffen ophopen. Dat leidt weer vaker tot tumoren. De Kanter: "Honden met lange neuzen, zoals labradors en dobermanns, lopen daardoor 2,5 keer meer kans op neuskanker."

Dus ook al ben je verslaafd, rook niet in het bijzijn van mens en dier, benadrukt De Kanter. En zeker niet in het bijzijn van kinderen. "Ook niet onder de afzuigkap. Als iedereen in het zwembad alleen in een hoekje plast, komt het toch overal."

“Een roker weet zelf ook wel hoe vies en ongezond het is om te roken.” Wanda de Kanter, longarts en antirookactivist

Een maand niet roken laat zien hoe afhankelijk je bent

Volgens De Kanter is Stoptober een van de effectiefste manieren om te stoppen. "We kunnen een roker wel vertellen hoe vies en ongezond het is, maar dat weet de roker zelf ook wel." Volgens de longarts is een roker de hele dag bezig zijn eigen ontwenningsverschijnselen te behandelen. "Het effect van een sigaret verdwijnt na een uur."

Daarnaast is het conditionering. De wetenschapper Ivan Pavlov liet honden een geluid horen voordat ze eten kregen. Gevolg was dat de honden al bij het geluid gingen kwijlen. "Zo zijn rokers bepaalde handelingen aan een sigaret gaan koppelen", legt De Kanter uit. "Zoals: bij een drankje in de kroeg of bij het uitlaten van de hond hoort een sigaret."

Het goede van Stoptober is volgens haar niet dat je moet stoppen. "Een maand niet roken laat wel zien hoe afhankelijk je bent en stelt je in staat bestaande gewoontes af te leren. Als je na die maand doorzet, dan is dat geweldig."