1,5 meter afstand, hoesten in je elleboog en bij de lichtste verkoudheid linea recta naar de teststraat. Voor COVID-19 zijn we streng, maar hoe zit dit met influenza (klassieke griep). Gaan we door het coronavirus nu ook anders en voorzichtiger om met griep?

Volgens Mariska Petrignani, arts infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden, gaan we medisch gezien niet anders om met normale griep dan voor de uitbraak van COVID-19. "Er zijn geen andere richtlijnen voor", zegt Petrignani. "Het is tegenwoordig wel zo dat je bij griepverschijnselen als koorts, hoesten of niezen een coronatest moet laten afnemen om te controleren of het om griep of het coronavirus gaat."

“Voor risicogroepen kan griep net zo gevaarlijk of zelfs dodelijk zijn.” Mariska Petrignani, arts infectiebestrijding

Petrignani vervolgt dat huisartsen een landelijk systeem bijhouden met symptomen die op griep lijken, om zo de griep te monitoren en een griepseizoen aan te kunnen kondigen. Een griepepidemie in Nederland duurde de afgelopen tien jaar gemiddeld dertien weken, zo blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De langste griepepidemie was in 2014/2015 en duurde 21 weken.

'Griep kan net zo gevaarlijk of dodelijk zijn'

"Een bepaald percentage van alle huisartsen neemt steekproeven", vertelt de GGD-arts. "Ze nemen dan, net als bij de coronatest, een keel-neusswab en testen daarmee op allerlei luchtwegvirussen waaronder griep. Als uit die steekproeven blijkt dat de drempelwaarde is bereikt, dan wordt er een signaal afgegeven dat het griepseizoen is begonnen."

Ondanks bepaalde overeenkomsten zijn influenza en COVID-19 niet helemaal met elkaar te vergelijken. "Er is een aantal grote verschillen", zegt Petrignani. "Reuk- en smaakverlies komt vaker voor bij COVID-19 dan bij influenza. COVID-19 kent daarbij langdurige vermoeidheid in grotere mate dan bij het griepvirus."

"Het is wel goed dat mensen zich realiseren dat wat er nu in de wereld met COVID-19 gebeurt, vergelijkbaar is met wat er in het klein met influenza gebeurt. Voor risicogroepen kan griep namelijk net zo gevaarlijk of zelfs dodelijk zijn. Denk dus zeker na voordat je met een stevige verkoudheid op bezoek gaat bij kwetsbare groepen, zoals ouderen, dementerenden of ernstig zieken. Die krijgen wel een griepprik, maar bouwen niet altijd goede antistoffen op."

“Vorig jaar was er bijna geen griep, waardoor we onze antistoffen niet hebben kunnen onderhouden.” Mariska Petrignani, arts infectiebestrijding

Petrignani weet niet precies wanneer het griepseizoen van start gaat. "We hebben geen idee wanneer en in welke mate influenza komt. Dat hangt af van het virus en de mutaties. Vorig jaar was er bijna geen griep, waardoor we onze antistoffen niet hebben kunnen onderhouden. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat influenza erger toeslaat, maar dat hoeft niet. Door COVID-19 is alles in de war geschopt. Het RS-virus liet ook een piek zien aan het begin van de zomer, normaal is dat pas in de winter."

Coronamaatregelen voor daling griep

Volgens John de Wit, Hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht zien we COVID-19 na anderhalf jaar nog steeds niet als zomaar een griepje. "Corona was, in tegenstelling tot griep, helemaal nieuw", zegt De Wit. "Het was eng, onvoorspelbaar en bovendien zijn er veel mensen aan de gevolgen ervan gestorven. Dat zorgde ervoor dat we ons, zeker aan het begin, trouw aan de coronamaatregelen hielden en extra alert zijn geworden op onze hygiëne."

"Het zou interessant zijn om te zien of mensen ook na COVID-19 nog in de elleboog hoesten, alleen papieren zakdoekjes gebruiken en vaker hun handen wassen om daarmee griep tegen te gaan. Aan de gevolgen van griep overlijden jaarlijks zo'n zeshonderd mensen en juist deze hygiënemaatregelen kunnen voor een daling zorgen. Het zou dus mooi zijn als er iets blijft hangen van de gedragsverandering."

De Wit kan niet met zekerheid zeggen of er door het coronavirus ook meer angst voor griep of andere luchtwegvirussen is. "Ik weet niet of we echt angstiger zijn geworden en onszelf nu in 2021 vaker opsluiten als we geen corona hebben, maar ons wel grieperig voelen", vertelt de hoogleraar. "Maar je merkt wel dat er niet meer gewoon gehoest of geniest kan worden, zonder dat iemand zich ervoor verontschuldigt of afstand neemt. We zijn ons erg bewust geworden van de symptomen van corona, vooral in de buurt van kwetsbare groepen."