Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik krijg een oproep voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Is dat verplicht? Huisarts Katrien Van Wijnendaele: "Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat je kanker overleeft."

Ik kreeg een bevolkingsonderzoekoproep, maar ik ben pas dertig. Is er echt een kans dat ik baarmoederhalskanker heb?

"Baarmoederhalskanker komt voornamelijk voor bij vrouwen van tussen de dertig en zestig jaar. Vandaar dat je vanaf je dertigste elke vijf jaar een oproep voor het bevolkingsonderzoek krijgt. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer achthonderd vrouwen baarmoederhalskanker, en ongeveer tweehonderd vrouwen overlijden eraan. Het bevolkingsonderzoek is ter voorkoming daarvan."

Wat wordt er eigenlijk getest met het onderzoek?

"Tijdens het onderzoek wordt een uitstrijkje gemaakt dat wordt getest op HPV (humaan papillomavirus) én op afwijkende cellen in de baarmoederhals."

“HPV krijg je door seks. Het is heel besmettelijk, zelfs als je mét condoom vrijt, kun je het krijgen.”

Wat is HPV precies?

"Het komt veel voor. Bijna iedereen heeft het weleens gehad. Je krijgt het door seks. Het is heel besmettelijk, zelfs als je mét condoom vrijt, kun je het krijgen. Tegenwoordig worden jonge meisjes ertegen ingeënt. Soms kun je het wel tien jaar geleden hebben opgelopen. Meestal ruimt het lichaam het virus zelf op. Als dat niet zo is, kan langzaam baarmoederhalskanker ontstaan."

Is het bevolkingsonderzoek verplicht?

"Het is geen verplicht onderzoek, maar het is wel raadzaam om er gehoor aan te geven. Baarmoederhalskanker is een sluipende ziekte waar je vaak pas in een heel laat stadium iets van merkt. Hoe eerder je baarmoederhalskanker opspoort, hoe groter de kans dat je er iets aan kunt doen. En hoe groter je overlevingskans."

“Niemand vindt het leuk om een uitstrijkje te laten maken, maar het doet geen pijn.”

Maar ik vind het heel onprettig om een uitstrijkje te laten maken bij de dokter.

"Niemand vindt het leuk, maar het doet geen pijn. Schuif het niet voor je uit omdat je er tegenop ziet. Tegenwoordig is er trouwens ook de mogelijkheid om de test zelf thuis te doen middels 'zelfafname'. Dat is voor veel vrouwen makkelijker. De zelfafnametest kan aangevraagd worden via de link in de oproepbrief die je krijgt thuisgestuurd."

Hoe gaat die zelfafname dan in zijn werk?

"Daarmee maak je zelf een uitstrijkje dat je opstuurt naar het laboratorium. Het verschil met het onderzoek bij de dokter is dat je met de zelfafnametest alleen test op HPV, niet op afwijkende cellen in de baarmoederhals."

"In beide gevallen krijg je na vier weken een brief thuisgestuurd met de uitslag. Als er HPV is gevonden óf, bij de huisarts, afwijkende cellen zijn geconstateerd, wordt je doorverwezen naar de gynaecoloog."

Als er HPV wordt gevonden, betekent het dan dat je kanker hebt?

"Nee. Er zijn heel veel verschillende soorten HPV. Daarvan kunnen er ongeveer twaalf baarmoederhalskanker geven. Op die twaalf soorten wordt het uitstrijkje getest. Van alle honderd vrouwen met een van deze twaalf soorten HPV krijgt uiteindelijk minder dan één vrouw baarmoederhalskanker."

Met welke klachten moet je naar de huisarts?

"Bij bloedverlies op vreemde momenten. Bijvoorbeeld buiten je menstruatie om of tijdens of na het vrijen."

Katrien Van Wijnendaele is huisarts in Barneveld.