Hoewel we langzaamaan weer vaker naar kantoor gaan, werken we nog steeds voor een groot deel vanuit huis. Heeft onze gebrekkige werksituatie tot een toename van muisarmklachten geleid? En wat kun je doen om dergelijke klachten te voorkomen?

Last van tintelende vingers, een verkrampte nek of gevoelloosheid in je arm of pols? Dan bestaat de kans dat je last hebt van een muisarm.

"Een muisarm wordt veroorzaakt door een repetitieve, herhaaldelijke beweging en een gebrek aan variatie", zegt Tom de Weert, fysiotherapeut en eigenaar van ANSR Fysio. "Op het moment dat je de hele dag herhaaldelijke bewegingen maakt, veel stilzit en weinig van houding kan wisselingen, kan dat verzuring van de bloedvaten tot gevolg hebben, waardoor er pijnklachten ontstaan."

RSI is een verzamelnaam voor klachten en symptomen die voorkomen in de bovenrug, nek, schouders, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. Klachten worden grotendeels veroorzaakt door het langere tijd uitvoeren van herhalende bewegingen. Een muisarm is een van de meest voorkomende RSI-klachten. Tegenwoordig wordt er gesproken over KANS, dat zo veel betekent als klachten arm, nek en schouder.

Mentale klachten benoemen en bespreken

Het lijken klachten uit de vorige eeuw, toen vanwege de digitalisering veel werk werd geautomatiseerd. "Mensen waren gewend om op het land of in de fabriek te werken, en dus lichamelijk zware arbeid te verrichten. De overgang naar het werken met computers was groot, en dat was ook te zien aan het aantal klachten", vertelt De Weert.

"Tegenwoordig zijn het vaak hoogopgeleide mensen die muisarmgerelateerde klachten ontwikkelen, doordat zij vaker hoge functies hebben en veel tijd achter de computer doorbrengen, maar het zijn ook jongeren die urenlang door sociale media scrollen."

“Het diagnosticeren van een muisarm kan lastig zijn doordat de klachten ook gekoppeld kunnen worden aan andere aandoeningen.” Tom de Weert, fysiotherapeut

Volgens De Weert is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en in je lichaam te investeren. "Anders zullen de klachten je lichaam als het ware overnemen." Hij wijst erop dat het ook van belang is andere oorzaken uit te sluiten. "Het diagnosticeren van een muisarm kan lastig zijn doordat de klachten ook gekoppeld kunnen worden aan andere aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan overspannenheid of een burn-out." De Weert benadrukt daarom dat het belangrijk is om eventuele mentale klachten te benoemen en bespreken.

Reint Alberts, fysiotherapeut en voorzitter van de RSI-vereniging, pleit voor zo snel mogelijk ingrijpen. "Het allerbelangrijkst is de klachten op eenduidige wijze benaderen, wat de oorzaak ook is. Als klachten na bepaalde oefeningen of het aanpassen van je werkplek niet binnen zes weken verdwijnen, dan zul je bewust risicofactoren uit je leven moeten bannen." Verder wil hij benadrukken dat het tijdig stellen van een goede diagnose langdurig verzuim kan voorkomen.

Let op risicofactoren

Een van die risicofactoren is volgens Alberts dat we door het thuiswerken op een intensievere manier bezig zijn. "We worden minder gestoord door collega's, missen het loopje naar de koffieautomaat en dat korte gesprekje over het weekend. Dat kan een valkuil zijn, omdat je op deze manier door de dag heen minder micropauzes neemt."

Ook is de werkplek thuis over het algemeen niet hetzelfde als op kantoor. "Je mist misschien een statafel of een goed beeldscherm, en dat komt je houding niet altijd ten goede."

“Neem om de tien minuten een micropauze van vijf tot tien seconden, waarin je even beweegt of anders gaat zitten.” Reint Alberts, fysiotherapeut

Alberts vervolgt dat eigenlijk de enige goede houding je volgende houding is. "Het variëren van houdingen is belangrijk. Naast dat ik iedereen zou willen aanraden om de tien minuten een micropauze van vijf tot tien seconden te nemen, waarin je even beweegt of anders gaat zitten. Daarnaast is het ook belangrijk af en toe even te gaan staan of een stukje te lopen."

Micropauzes en krachttraining

Daar sluit De Weert zich bij aan. "Micropauzes helpen. Ga even koffie halen of gewoon iets anders doen dan typen en muizen."

Ook denkt hij dat het goed is om aan intensieve krachttraining te doen. "Het liefst met zware gewichten waarbij echt je hartslag omhoog gaat." Dat is goed omdat je gedurende de dag je kleine spieren aan het 'overbruiken' bent, legt De Weert uit. "Ga je vervolgens je grotere spieren trainen, dan is dat goed voor de bloedcirculatie in je lichaam."

Indien je de klachten laat voor wat ze zijn, zal je zenuwstelsel overprikkeld raken. "Ik vergelijk dat weleens met een soort brandalarm: het vuur is gedoofd, maar het alarm raast nog door. De pijn gaat op andere plekken zitten en je zenuwstelsel maakt overuren zonder dat het precies weet waartegen het aan het vechten is", legt De Weert uit. Wel wil de fysiotherapeut benadrukken dat er in het geval van een muisarm niet veel kapot is aan het lichaam en dat er geen sprake is van ontstekingen of peesaandoeningen. "Maar deze klachten schreeuwen wel om beweging en variatie."

Een valkuil is wel dat de klachten die bij een muisarm horen niet verdwijnen door slechts je houding aan te passen, je werkomgeving te verbeteren of een laptopverhoging of een verstelbaar bureau aan te schaffen. "Het gaat om de herhaling van de bewegingen, en die veranderen daardoor niet. Het kan zijn dat de klachten in eerste instantie minder lijken te worden of helemaal verdwijnen, maar ze zullen altijd weer terugkomen", aldus De Weert.

Naast micropauzes en krachttraining is het ook goed om stress te mijden, je werkplek ergonomisch in te richten en veel water te drinken. " Je moet dan misschien wat vaker naar de wc, maar dat is wel weer een extra loopje en daarmee een extra micropauze."