Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: mijn kind heeft koorts. Wanneer moet ik me zorgen maken? Huisarts Katrien van Wijnendaele: "Zelfs bij veertig graden koorts hoef je je niet direct zorgen te maken."

Ik maak me zorgen over mijn kind met koorts. Moet ik met hem of haar naar de dokter?

"Dat ligt eraan. Als je kind jonger is dan drie maanden en de koorts wordt niet door een inenting veroorzaakt, ga dan naar de dokter. In alle andere gevallen is koorts niet direct reden tot bezorgdheid."

Maar mijn kind heeft 40 graden koorts. Dat is toch veel te hoog?

"Ik zie vaak overbezorgde ouders. Al bij één dag koorts komen ze met hun kind naar het spreekuur. Maar de temperatuur zegt op zich weinig over de ernst van de ziekte. Wél de duur van de koorts. Na vier dagen is het raadzaam naar de huisarts te gaan."

Is die hoge temperatuur dan niet gevaarlijk?

"Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie met een virus of bacterie. De temperatuur loopt dan al gauw op tot veertig graden. Het duurt even voor de infectie is bestreden. Meestal langer dan één dag. Drie of vier dagen 40 graden koorts mag. Zelfs 41 graden is geen probleem."

"De koorts is niet schadelijk voor het lichaam of de hersenen. Zolang het lichaam de warmte kwijt kan, komt de temperatuur bijna nooit boven de 41 graden. Eventueel kun je paracetamol geven. Zoek in de bijsluiter op welke dosis geschikt is voor je kind. En geef hem of haar géén Ibuprofen."

Hoe weet je of er niets ernstigs aan de hand is?

"Houd je kind goed in de gaten. Blijf temperaturen, maar let ook op gedrag. Alarmsignalen waarop je moet letten zijn ander gedrag dan normaal, versuftheid, benauwdheid en een grauwe huid. Ook als je kind ontroostbaar is, niet wil drinken of te weinig plast, is er reden voor bezorgdheid. En bel direct de dokter wanneer je kind vlekjes heeft die niet verdwijnen als je erop duwt, of wanneer het steeds slechter gaat."

“Gebruik je gezonde verstand. Je weet vaak echt wel wanneer je kind zich anders gedraagt” Katrien van Wijnendaele, huisarts

"Als je je zorgen maakt, kun je altijd overleggen met de doktersassistente en eventueel een afspraak maken. Maar over het algemeen zouden jonge ouders wat meer op hun eigen gevoel en oordeel mogen vertrouwen. Gebruik je gezonde verstand. Je weet zelf vaak echt wel wanneer je kind zich anders gedraagt dan normaal."

Maar als ik google naar symptomen, kom ik vreselijke dingen tegen. Meningitis bijvoorbeeld.

"Bij meningitis is er nooit sprake van koorts alleen. Vandaar dat je op andere symptomen moet letten. Bij meningitis heeft een kind vaak ook een stijve nek en rode plekken, bloeduitstortinkjes, die niet verdwijnen als je erop duwt. Bij die klachten moet je onmiddellijk naar de huisarts. Wil je eerst via internet informatie inwinnen? www.thuisarts.nl is een heel goede website. Daar vind je zelfs het antwoord op de vraag wanneer je met een bepaalde klacht naar de dokter moet."

Katrien van Wijnendaele is huisarts in Barneveld.