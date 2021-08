Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: 'Ik heb diabetes type 2. Moet ik nu mijn hele leven medicijnen gebruiken?' Huisarts en leefstijldeskundige Jacqui van Kemenade: "Diabetes type 2 hoeft geen chronische ziekte meer te zijn."

Diabetes, dat heet toch ook wel ouderdomssuiker? Is het een oudemensenziekte?

"Helaas allang niet meer. Tegenwoordig lijden ook jongeren en kinderen aan diabetes type 2. Dat komt onder andere doordat we dezelfde genen hebben als onze voorouders, maar heel anders leven dan zij. Die genen zijn niet toegerust om ons te beschermen tegen de gevolgen van onze ongezonde leefstijl en leefomgeving."

Wat is diabetes eigenlijk?

"Bij diabetes heb je een te hoge bloedsuikerspiegel doordat het lichaam de bloedsuiker niet meer kan regelen. Dat gebeurt gewoonlijk met het hormoon insuline. Insuline zorgt ervoor dat glucose vanuit de bloedbaan de cel in kan. Het werkt als een portier."

Wat is het verschil tussen diabetes type 1 en 2?

"Type 1 is een auto-immuunziekte die vaak op jonge leeftijd ontstaat. Insuline werkt dan niet goed. Vandaar dat patiënten dagelijks een paar keer insuline moeten spuiten."

"Bij diabetes type 2 heb je wel insuline, maar werkt de portierfunctie niet goed meer. Daardoor stijgt de bloedsuikerspiegel. Tegelijkertijd kan het eigen insuline de suikers nog wél de vetcel inloodsen. Die groeien op plekken waar het niet gezond is, bijvoorbeeld tussen de organen. Vandaar dat diabetes type 2 vaak gepaard gaat met overgewicht, vooral rondom de taille."

Maar is het dan wel slim om extra insuline te spuiten?

"Insuline van buitenaf brengt tijdelijk de bloedsuikerspiegel omlaag. Dat is gunstig voor de vaten, want hoge bloedsuikerspiegels beschadigen de bloedvaten van binnenuit. Maar op de lange termijn gaan er alleen maar meer suikers richting het vetweefsel. Men wordt dikker."

"Daarnaast begint het 'overspannen' overtollige buikvetweefsel een ontstekingsreactie tegen zichzelf. Uiteindelijk veroorzaakt het schade: diabetes verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, beroertes, erectieproblemen, kanker, oog- en nierproblemen en dementie."

Als insuline niet de oplossing is, wat dan wel?

"Veel bewegen. Door de spieren vaak te laten samentrekken ruimt de spiercel afvalproducten op. Daardoor worden de spieren weer vatbaar voor de werking van de eigen insuline. Bovendien verbruik je door bewegen snel overtollig glucose."

"Ook voeding speelt een belangrijke rol: eet voeding die de bloedsuikerspiegel laag en in balans houdt. Minder suiker en zetmeel, meer vezels, gezonde eiwitten, langzame koolhydraten en goede vetten. Dat leidt tot minder 'suikerbelasting' op de bloedvaten. Je pakt het probleem bij de wortels aan, want door lagere bloedsuikerspiegels is minder insuline nodig, van binnen- of van buitenuit. Daardoor val je af."

Valt diabetes type 2 daarmee echt te herstellen?

"Ja. Naast bewegen en gezonde voeding zijn goed slapen en ontspannen ook belangrijk. Gebrek daaraan brengt je lijf in een vecht- en vluchtmodus waardoor juist je suikerspiegel weer stijgt. Met focus en aandacht voor alle pijlers van leefstijl hoef je niet altijd meer te spuiten óf kun je het af met minder medicijnen."

Jacqui van Kemenade is huisarts in Breda. Haar nieuwste boek 'Een shotje leefstijl' is deze maand verschenen bij Uitgeverij Scriptum.