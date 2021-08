Tijdens de coronapandemie zijn veel Nederlanders minder gaan bewegen, blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM. In het voorjaar van 2020 liet de helft van de tienduizenden ondervraagden weten dat zij minder bewogen, in de zomer ging het om drie op de tien Nederlanders. Desondanks voldeden vorig jaar meer mensen aan de richtlijnen voor gezond bewegen dan in 2019.

Dat komt vooral doordat mensen vaker dingen in en rondom het huis deden, zoals wandelen, huishouden en klussen, schrijft het instituut. "Dat zijn activiteiten die wij meetellen. Mensen zijn zich er soms niet van bewust dat ze bewegen", vertelt RIVM-onderzoeker Wanda Wendel-Vos aan de NOS.

Volgens de bewegingsrichtlijnen van het RIVM moeten volwassenen minstens 2,5 uur per week aan matig intensieve inspanning doen, aangevuld met spieroefeningen. 53 procent van de Nederlanders voldeed vorig jaar aan die richtlijn, tegenover 49 procent in 2019.

In het voorjaar werd vermoedelijk minder gesport omdat toen de sportscholen en -verenigingen moesten sluiten. In de zomer konden Nederlanders weer meer bewegen omdat veel coronamaatregelen werden opgeheven. In december, toen de tweede lockdown van start ging, nam het aandeel Nederlanders dat naar eigen zeggen minder sportte weer toe tot 35 tot 45 procent.

15 procent van de ondervraagden vertelt in gesprek met het RIVM dat zij in 2020 meer bewogen dan in 2019. Vooral personen in de leeftijd van 30 tot en met 39 jaar zouden zich meer zijn gaan houden aan de bewegingsrichtlijnen van het RIVM. Nederlanders zouden onder meer vaker zijn gaan hardlopen: 19 procent, tegenover 16 procent een jaar eerder.

Het RIVM zegt dat de cijfers mogelijk iets rooskleuriger zijn dan ze in werkelijkheid zijn, omdat bepaalde groepen door de coronamaatregelen niet thuis konden worden bezocht voor een interview. Dat zouden de groepen zijn die in het algemeen minder vaak bewegen.