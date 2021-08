Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: hoe ontstaat een slechte adem en is er iets tegen te doen? Tandarts Richard Kohsiek: "Een tongschraper is een verademing."

Waardoor wordt een slechte adem veroorzaakt?

"Door bacteriën in de mond. Mondbacteriën maken gassen van etensresten die op de achterkant van de tong en tussen de tanden en kiezen zijn achtergebleven. Daarbij komen zwavelverbindingen vrij. Die veroorzaken de vieze geur. 15 procent van de bevolking heeft er regelmatig last van."

Kan het ook worden veroorzaakt door de maag?

"Sommige patiënten denken dat hun vieze adem uit de maag komt of te wijten is aan een slecht sluitende maagklep of openstaande slokdarm. Dat is bijna nooit het geval. Een ontsteking aan het tandvlees of keelamandelen kunnen ook een vieze geur veroorzaken. Maar in meer dan 90 procent van de gevallen is de mondhygiëne de oorzaak."

Wat is tegen een vieze adem te doen?

"Ten eerste poetsen. Minstens twee keer per dag twee minuten, liefst met een elektrische tandenborstel. Zorg er ook voor dat je etensresten tússen de tanden en kiezen verwijdert. Dat doe je door te stoken of door een ragertje te gebruiken. En ga regelmatig naar de tandarts of mondhygiënist voor controle. Tandplaque wordt tandsteen en dat kan ervoor zorgen dat je niet overal meer goed bij kunt."

En als je alles goed doet, maar je ruikt nog steeds uit je mond?

"De gasvormende bacteriën zitten ook op je tong. Die is ruw, vooral achteraan. Het wit-gelige laagje op je tong noemen we tongcoating. Vooral slijm blijft goed aan het oppervlak haken en daar zijn bacteriën dol op. Als je goed poetst en stookt, maar je stinkt nog steeds uit je mond, koop dan een tongschraper; een soort harkje waarmee je je tong schoon kunt schrapen."

“Soms kan een geur ook wijzen op onderliggend lijden. Bij suikerziekte kun je bijvoorbeeld naar aceton gaan ruiken.”

Ontstaat een vieze adem alleen door wat je eet?

"Iedereen weet dat knoflook een sterke geur geeft. Maar dat is een andersoortige 'vieze' geur. Feit is dat bij iedereen de bacteriën in de tongcoating anders reageren. Sommige mensen gaan bijvoorbeeld uit hun mond ruiken van melkproducten. Soms kan een geur ook wijzen op onderliggend lijden. Bij suikerziekte kun je bijvoorbeeld naar aceton gaan ruiken."

Wat kun je nog meer tegen een vieze adem doen?

"Drink voldoende water. Bacteriën houden van een droge, zuurstofarme omgeving. Denk maar aan je ochtendadem. Die ruikt minder fris dan op een ander tijdstip. Dat komt doordat er 's nachts wanneer we slapen minder speeksel wordt aangemaakt. Het slijmvlies droogt dan in waardoor de bacteriën meer gassen produceren en niet worden weggespoeld."

En kauwgom?

"Kauwgom is goed voor de speekselproductie, maar maskeert verder alleen maar de geur. Pas op met roken en alcohol. Ook dat is niet bevorderlijk voor een frisse adem. Wil je je knoflookgeur verbergen, kauw dan op een peterseliestengel, eet spinazie of een appel. Werkt beter dan een pepermuntje."

Richard Kohsiek is tandarts en is eigenaar van Kohdent Mondzorg in Bunschoten. Meer informatie over het gebit vind je hier.