Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: wat is honger? Huisarts en leefstijldeskundige Jacqui van Kemenade: "We kunnen ons hongergevoel zelf beïnvloeden."

Wat is honger eigenlijk en waardoor wordt een hongergevoel veroorzaakt?

"Er spelen verschillende hormonen en boodschapperstoffen een rol bij het ontstaan van trek. Wat er met ons voedsel gebeurt en hoe het wordt verteerd en opgenomen, staat onder controle van deze 'spelers'. Elke speler heeft zijn eigen plek in het spijsverteringskanaal. Zo bevindt het verzadigingshormoon PYY zich in de darmen. Het hongerhormoon ghreline zit veel eerder in de keten: in de maag."

Kun je het verzadigingsgevoel beïnvloeden met wat je eet?

"Dat kan zeker. Sommige voedingsmiddelen geven minder langdurig het signaal af dat er voldoende is gegeten. Fastfood komt bijvoorbeeld vaak niet goed achter in de darm terecht waardoor PYY minder goed wordt geprikkeld. Daardoor krijg je snel weer trek."

"Dat komt ook doordat snelle koolhydraten en suikers het hongergevoel triggeren. Het hongerhormoon wordt heel even onderdrukt, maar wordt daarna opnieuw getriggerd. Suikersnacks beïnvloeden dus de verkeerde hormonen. Daarom krijg je juist trek van snacken."

Welke voeding geeft dan wel een vol gevoel?

"Vezelrijke voeding. Dat komt doordat die voeding wél achter in de darm terechtkomt. Daar zorgt het voor een goede prikkeling van PYY en dus voor een voldaan en vol gevoel."

“Ook hoe je eet, speelt een rol. Probeer niet te snel te eten.” Jacqui van Kemenade, huisarts

"Andere voedingsmiddelen die een sterker en langduriger signaal aan de hersenen geven dat je vol zit, zijn eiwitten en bepaalde gezonde vetten. Avocado en peulvruchten zoals kikkererwten, linzen en bonen zijn goede verzadigers. Havermout is rijk aan vezels en eiwitten. Ook hoe je eet, speelt trouwens een rol. Probeer niet te snel te eten."

Waarom is langzaam eten belangrijk?

"Honger en trek ontstaan niet alleen vanuit de maag of de darm, ook het vetweefsel speelt een rol. Daarin worden belangrijke boodschapperstoffen aangemaakt die 'praten' met onze hersenen. Leptine, oftewel dun in het Latijn, is een van deze boodschapperstoffen. Het wordt in ons vetweefsel aangemaakt als we ongeveer twintig minuten aan het eten zijn."

"Dan reist het via het bloed naar de hypothalamus, het deel van onze hersenen dat als een thermostaat ons hongergevoel en ons gewicht bepaalt. Leptine geeft de boodschap af dat we genoeg gegeten hebben en dat we kunnen stoppen met eten. Eet dus langzaam. Leg af en toe je vork en mes even neer. Zo zorg je ervoor dat leptine goed zijn werk kan doen."

Slaap schijnt ook iets met het hongergevoel te doen. Hoe zit dat?

"Weinig slaap verstoort je hongerhormonen. Al na één nacht van minder dan vijf uur slaap stijgt het hongerhormoon ghreline en dalen de verzadigingshormonen. Het gevolg is dat je - onterecht - een uitgehongerd gevoel krijgt én dat je minder snel het signaal krijgt dat je vol zit. Dát en het feit dat je van slaaptekort impulsiever wordt, maakt dat je makkelijk in de verleiding komt om verkeerde dingen te gaan eten."

Jacqui van Kemenade is huisarts in Breda. Haar nieuwste boek Een shotje leefstijl is deze maand verschenen bij uitgeverij Scriptum.