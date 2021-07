De kunstalvleesklier waarmee diabetici hun bloedsuikerspiegel op peil kunnen houden, is een stap dichter bij vergoeding uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Samen met ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, verleent het instituut 10 miljoen euro subsidie om wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de kunstalvleesklier mogelijk te maken.

De studie is nodig om aan te tonen dat de kunstalvleesklier effectiever is voor mensen die met de huidige mogelijkheden hun diabetes niet goed gereguleerd krijgen. Als dat het geval blijkt, kan het Zorginstituut besluiten de kunstalvleesklier in het basispakket op te nemen.

Tot nog toe is de werking veelbelovend en zou het "voor een grote groep mensen een definitief einde kunnen betekenen van het steeds moeten meten van bloedglucosewaarden en het spuiten van insuline".

Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij mensen te veel glucose in het bloed hebben. Omdat glucose een vorm van suiker is, wordt het ook wel suikerziekte genoemd. Het hormoon insuline speelt een sleutelrol bij het op peil houden van de hoeveelheid glucose in het bloed, en dus bij diabetes. De alvleesklier (pancreas) geeft insuline af aan het bloed. Daarmee wordt de bloedsuiker geregeld. Bij diabetes type 1 maakt de alvleesklier geen insuline meer aan.

Apparaat heeft grootte van twee op elkaar gestapelde smartphones

De kunstalvleesklier is zo groot als twee smartphones op elkaar en koppelt een pomp aan een glucosemeter. Die meet voortdurend wat de suikerwaarde is. Hij stuurt de pomp aan om de juiste hoeveelheid hormonen, insuline en glucagon af te geven. Complicaties nemen sterk af, doordat de waardes veel stabieler blijven.

Aan het wetenschappelijk onderzoek dat dit jaar begint, doen onder leiding van UMC Utrecht 12 Nederlandse ziekenhuizen en 240 volwassenen mee. Met de subsidie kunnen vooral de hoge kosten van de zorg voor de 240 mensen gedurende de studie betaald worden.

"Met de kunstalvleesklier heb je nog steeds diabetes, maar eigenlijk niet meer", zegt Harold de Valk, internist-endocrinoloog in het UMC Utrecht. "Er is al eens in Nederland een kleine, observationele studie gedaan waarbij zo'n dertig mensen korte tijd een kunstalvleesklier mochten gebruiken."

"Sommigen wilden 'm na afloop eigenlijk niet meer teruggeven, want ze hadden nog nooit zó goed geslapen. Anderen zeiden leukere ouders te kunnen zijn voor hun kinderen en er waren familieleden en vrienden die rapporteerden hoe deelnemers weer degenen werden van vóór diabetes type 1."